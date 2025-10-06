Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự cố mới của bóng đá Malaysia

  • Thứ hai, 6/10/2025 17:37 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Bóng đá Malaysia tiếp tục rơi vào khủng hoảng khi trang web của Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) bị tin tặc tấn công 2 lần liên tiếp chỉ trong vòng 48 giờ.

Malaysia bi tan cong anh 1

Trang web của FAM liên tục bị tấn công.

Theo xác nhận của truyền thông địa phương, vụ việc đầu tiên xảy ra tối 5/10, khi hệ thống Competition Management System (CMS) của FAM bị xâm nhập. Tin tặc để lại một thông điệp chế giễu vụ bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ: "Wow, mấy người đá bóng hay làm giấy tờ giả vậy? Thua mấy cái máy in hộ chiếu à?".

FAM nhanh chóng khôi phục hệ thống trong đêm, song chỉ vài giờ sau đó, trang web lại tiếp tục bị tấn công lần hai. Đáng chú ý, kẻ xấu đòi tiền chuộc 7.000 USD để trả quyền kiểm soát CMS.

Khi truy cập vào hệ thống sáng nay, trang CMS hiển thị dòng chữ: "Không tìm thấy tệp tin".

Không chỉ vậy, khi người dùng tìm kiếm trang web FAM trên các công cụ tìm kiếm, nhiều thông điệp mang tính chế giễu và xúc phạm cũng xuất hiện, chẳng hạn lời nhắn: "Sao lại lôi Indonesia vào? FIFA phạt FAM chứ không phải PSSI".

Sự cố xảy ra đúng thời điểm FAM chuẩn bị nộp đơn kháng cáo lên FIFA về án phạt liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện sai phạm hồ sơ. Tổng thư ký Datuk Noor Azman Hj Rahman xác nhận FAM đang chờ nhận toàn bộ tài liệu từ FIFA để tiến hành kháng cáo.

Vụ tin tặc tấn công không chỉ làm gián đoạn hoạt động của FAM, mà còn khiến hình ảnh bóng đá Malaysia thêm tổn hại trong mắt người hâm mộ quốc tế. Trong bối cảnh án phạt FIFA vẫn treo lơ lửng, sự cố mạng phản ánh giai đoạn đầy bất ổn của bóng đá Malaysia.

