MU chốt tương lai Amorim

Ban lãnh đạo MU thực tế không hề có ý định chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim ngay cả khi đội bóng thua Sunderland.

Amorim vẫn an toàn ở thời điểm này.

Trước trận thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League tại Old Trafford hôm 4/10, truyền thông Anh tiết lộ Amorim có thể bị sa thải nếu MU tiếp tục thất bại. Khi đó, một số cầu thủ được cho là mất niềm tin vào khả năng Amorim xoay chuyển tình thế.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định: "Manchester United chưa bao giờ có ý định sa thải Amorim, trừ khi xảy ra một thảm họa như thua 0-4 hoặc 0-5. Nếu thua 0-1 hay 1-2, ông ấy vẫn được giữ lại. Đó là kế hoạch của đội bóng".

Romano cho biết chiến thắng trước Sunderland giúp ban lãnh đạo "đóng lại mọi tin đồn ít nhất trong vài tuần", đồng thời nhấn mạnh sự khởi đầu tích cực của thủ môn Senne Lammens khi lần đầu bắt chính và giữ sạch lưới.

Cùng thời điểm, nhiều nguồn tin cho rằng Sir Jim Ratcliffe và INEOS cân nhắc các ứng viên thay thế như Gareth Southgate, Oliver Glasner (Crystal Palace) hay Andoni Iraola (Bournemouth).

Nhưng Romano tuyên bố: "Manchester United chưa liên hệ với bất kỳ HLV nào. Mối quan hệ giữa Southgate và INEOS rất tốt, nhưng không hề có cuộc đàm phán. Thông điệp từ CLB rất rõ ràng rằng họ muốn đặt niềm tin vào Amorim".

Với 3 điểm quý giá và không khí tạm thời ổn định trước kỳ nghỉ quốc tế, Amorim còn thời gian để cứu lấy chiếc ghế ở Old Trafford. Dù vậy, sóng gió có thể ập tới Amorim bất cứ lúc nào nếu MU chệch nhịp thêm lần nữa.

