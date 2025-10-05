Amorim: 'Phải chiến đấu tới chết để bảo vệ màu áo Manchester United'

Chiến thắng 2-0 trước Sunderland giúp Ruben Amorim tạm thoát khỏi áp lực, nhưng HLV người Bồ Đào Nha vẫn không quên gửi thông điệp mạnh mẽ đến các học trò: “Hãy chiến đấu tới chết để chứng minh các cậu thật sự đứng về phía tôi”.

3 điểm giành được trước Sunderland giúp Ruben Amorim tạm thoát khỏi khủng hoảng.

Hai bàn thắng của Mason Mount và Benjamin Sesko mang về 3 điểm trọn vẹn, giúp Man United có trận thắng thứ ba liên tiếp tại Old Trafford. Tuy nhiên, Amorim vẫn giữ giọng điệu cảnh giác. “Tôi biết các cầu thủ không muốn thay HLV nữa, nhưng ủng hộ nghĩa là sẵn sàng dốc toàn lực trong mọi pha chuyển trạng thái. Chúng ta phải thể hiện điều đó không chỉ ở sân nhà, mà cả sân khách”, ông nói.

Dù đã có bước tiến rõ rệt, Manchester United vẫn chưa thắng hai trận Premier League liên tiếp dưới thời Amorim. Sau kỳ nghỉ, họ sẽ đến Anfield - thử thách được xem là “bài kiểm tra lòng trung thành” của toàn đội. “Điều khiến tôi thất vọng nhất là không thấy cùng một Man United trên sân khách”, HLV 40 tuổi thừa nhận.

Trận gặp Sunderland cũng đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của thủ môn tân binh Senne Lammens. Giữ sạch lưới ngay trận đầu tiên, nhưng Amorim cảnh báo: “Đây mới chỉ là khởi đầu. Ở CLB này, mọi thứ luôn khắc nghiệt”.

Mason Mount thì khẳng định: “Chúng tôi 100% đứng sau HLV. Chiến thắng hôm nay phải là khởi đầu cho chuỗi trận mới”. Trong khi đó, Sesko - người ghi bàn thứ hai liên tiếp - mô tả cảm giác tại Old Trafford là “giấc mơ thành hiện thực”.

Ba điểm trước Sunderland chưa thể cứu cả mùa giải, nhưng ít nhất, nó giúp Amorim và các học trò hít thở lại bầu không khí của niềm tin - thứ mà Manchester United đã đánh mất quá lâu.