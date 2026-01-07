Trực tiếp Crystal Palace vs Aston Villa

Aston Villa sẽ có chuyến làm khách được dự báo khó khăn tới Selhurst Park của Crystal Palace vào rạng sáng 8/1 ở vòng 21 Premier League.

Mateta là niềm hy vọng của Palace. Ảnh: Reuters.

Crystal Palace bước vào trận đấu này với phong độ đáng lo ngại. Kể từ chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trước Burnley, Fulham và đại diện Ireland, Shelbourne hồi tháng 12, đoàn quân của HLV Oliver Glasner đã trải qua bảy trận liên tiếp không biết mùi thắng lợi trên mọi đấu trường.

Bước sang năm 2026, Crystal Palace mới chỉ giành được 1 điểm sau hai vòng đấu, khi hòa Fulham và để thua Newcastle 0-2 tại St James’ Park cuối tuần qua. Hiện tại, Palace đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League sau 20 vòng đấu, kém đội xếp thứ tư tới 7 điểm.

Đáng chú ý, sân Selhurst Park không còn là điểm tựa vững chắc của họ mùa này. “Đại bàng” mới chỉ thắng 2 trong 10 trận sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh, thành tích chỉ khá hơn Wolves, đội đang đứng cuối bảng về số trận thắng sân nhà.

Sự bổ sung Brennan Johnson từ Tottenham với giá 33 triệu bảng cho thấy quyết tâm cải thiện sức tấn công của Palace trong phần còn lại của mùa giải.

Aston Villa đang có phong độ tốt. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa tiếp tục cho thấy sự ổn định và bản lĩnh dưới thời HLV Unai Emery. Sau khi chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường bị Arsenal chặn đứng vào cuối năm 2025, đội bóng vùng Midlands nhanh chóng đứng dậy bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Nottingham Forest.

Chân sút chủ lực Ollie Watkins đang tìm lại phong độ đỉnh cao. Tiền đạo người Anh ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất, trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công của Villa.

Kết quả hòa giữa Man City và Chelsea cuối tuần qua cũng mở ra cơ hội lớn cho Aston Villa. Đội bóng của Emery hiện có cùng 42 điểm với Man City, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm, qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trong cuộc đua top 4.

Lịch sử đối đầu lại không ủng hộ Aston Villa. Palace đã trở thành “khắc tinh” thực sự của đội bóng này khi Villa không thắng trong 6 lần chạm trán gần nhất (hòa 1, thua 5). Sân Selhurst Park vì thế hứa hẹn sẽ là điểm đến đầy cạm bẫy cho đội khách.

Lực lượng:

Crystal Palace: Doucoure, Chadli Riad, Caleb Kporha, Daniel Munoz, Daichi Kamada, Eddie Nketiah, Chris Richards và Nat Clyne vắng mặt vì chấn thương

Aston Villa: Tyrone Mings, Ross Barkley, Amadou Onana, Pau Torres chấn thương

