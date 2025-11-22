'Golf thủ quyến rũ nhất thế giới' bị tố gian lận

Paige Spiranac, nữ golf thủ nổi tiếng với vẻ ngoài gợi cảm, đang gây tranh cãi trong một giải đấu gần đây.

Spiranac bị tố gian lận.

Tại vòng chung kết giải Internet International Golf Tournament, Spiranac cùng đồng đội bất ngờ bị tố gian lận, gây xôn xao cộng đồng golf trên thế giới.

Giải đấu do Barstool Sports và Bob Does Sports tổ chức, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng golf và có tổng giải thưởng 1 triệu USD . Spiranac cùng đồng đội Malosi Togisala và Frankie Borelli lọt vào trận chung kết đối đầu với đội Brad Dalke, Francis Ellis và Cody Franke.

Dù trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội đối thủ trên hố cuối, mọi sự chú ý lại dồn vào một cáo buộc gian lận xuất hiện từ phía đội của Spiranac.

Cú đánh của tay golf Togisala từ vùng cỏ dày bất ngờ đi rất đẹp và vào "vùng green", khiến khán giả trầm trồ. Nhưng sau đó, nhiều người nghi ngờ Spiranac giẫm nát cỏ trước cú đánh, giúp bóng đi dễ dàng hơn.

Dave Portnoy, thành viên ban tổ chức giải, và YouTuber Peter Finch cũng nêu ý kiến rằng cú đánh "khó xảy ra nếu không có sự tác động trước đó".

Spiranac gây tranh cãi ở giải golf gần nhất.

Trước cáo buộc, Spiranac bật khóc và khẳng định không hề cố tình gian lận. Cô nói rằng không biết hành động của mình bị cấm và chỉ muốn chơi thoải mái. Đồng đội Borelli cũng bảo vệ Spiranac, cho rằng video ghi hình không rõ ràng.

Theo quy định của golf, việc thay đổi kết cấu mặt cỏ hay điều kiện sân để bóng đi thuận lợi là không được phép. Nếu vi phạm trong giải chính thức, người chơi có thể bị trừ điểm hoặc thua hố. Tuy nhiên, ở giải này, không có án phạt chính thức nào được đưa ra.

Spiranac là một trong những mỹ nhân thể thao nổi tiếng trên mạng xã hội. Năm 2015, Spiranac nổi lên như làn gió mới của làng golf thế giới nhờ có vẻ ngoài như siêu mẫu. Một năm sau, cô giành chiến thắng trong giải đấu chuyên nghiệp thuộc Cactus Tour tại Orange Tree Country Club ở thành phố Scottsdale, bang Arizona.

Năm 2022, Spiranac được tạp chí Maxim bình chọn là "Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới". Hiện, Spiranac có 4 triệu người theo dõi trên Instagram, nhiều năm gắn liền với biệt danh "golf thủ quyến rũ nhất thế giới". Gần đây, cô xuất hiện trong phim hài thể thao Happy Gilmore 2, đóng cùng Adam Sandler. Nữ influencer vào vai nhân viên cửa hàng dụng cụ golf.

