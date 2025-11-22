Monaco ra quyết định quan trọng về Pogba

Paul Pogba sắp trở lại sân cỏ sau hơn hai năm vắng bóng khi ban huấn luyện AS Monaco sẵn sàng để anh có màn ra mắt trong tuần này.

Bước ngoặt để tiền vệ người Pháp trở lại chơi bóng.

Pogba đứng trước cơ hội trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau quãng thời gian dài thử thách. Theo ESPN, Pogba được triệu tập vào danh sách thi đấu của AS Monaco cho trận gặp Stade Rennais thuộc vòng 13 Ligue 1 vào rạng sáng 23/11.

Kế hoạch của ban huấn luyện Monaco là để Pogba vào sân cuối trận, đánh dấu sự trở lại sau đúng 26 tháng không thi đấu trận nào.

Tiền vệ 32 tuổi gia nhập Monaco theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2025 với hợp đồng hai năm, sau khi chấm dứt hợp đồng với Juventus hồi tháng 11/2024. Tuy nhiên, hành trình trở lại của anh không hề suôn sẻ.

5 tháng sau khi gia nhập AS Monaco, Pogba chưa một lần ra sân cho đội bóng nước Pháp. Ban lãnh đạo Monaco nhấn mạnh Pogba cần thời gian. Tiền vệ này cần cải thiện thể lực trước khi có thể trở lại bóng đá đỉnh cao.

Những chấn thương liên tiếp, bao gồm chấn thương cơ bắp hồi tháng trước và bong gân mắt cá chân cách đây hai tuần, khiến anh liên tục lỡ hẹn màn ra mắt Monaco.

HLV Sebastien Pocognoli bày tỏ sự lạc quan, song thận trọng về Pogba: "Chúng tôi sẽ đánh giá cậu ấy dựa trên những gì mang lại trên sân cỏ. Lần trước tôi nghĩ cậu ấy sẽ ra sân, nhưng không thành. Giờ thì Paul đang tập trung và quyết tâm, đó là điều quan trọng nhất".

Rõ ràng màn so tài ở vòng 13 Ligue 1 vào rạng sáng ngày 23/11 có thể là bước ngoặt lớn cho tiền vệ người Pháp.