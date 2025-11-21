Bước ngoặt của Pogba

Tiền vệ Paul Pogba chuẩn bị có trận đấu chính thức đầu tiên cho AS Monaco sau 26 tháng ngồi ngoài.

Pogba háo hức cho ngày trở lại thi đấu.

Theo L'Equipe, Pogba hoàn thành trọn vẹn giáo án buổi tập cùng toàn đội vào ngày 20/11 và dự kiến sẽ duy trì thể trạng ổn định trong buổi tập tiếp theo. Nếu không gặp vấn đề phát sinh, anh sẽ đồng hành cùng đội tới Rennes và khả năng được tung vào sân.

Monaco đặt mục tiêu tăng dần số phút thi đấu của Pogba, hướng tới việc anh có thể chơi 2 trận trọn vẹn chỉ cách nhau 3 ngày. Tiền vệ sinh năm 1993 cũng đặt kỳ vọng trở lại đội tuyển Pháp để tranh suất dự World Cup 2026, nơi anh đang sở hữu 91 lần ra sân và 11 bàn thắng.

Hành trình trở lại của Pogba không ít lần bị gián đoạn. Hồi tháng 10, anh được lên kế hoạch góp mặt trong trận gặp Angers nhưng một chấn thương nhẹ trong buổi tập khiến kế hoạch đổ bể.

Gần đây hơn, HLV Sabastien Pocognoli tính sử dụng Pogba ở trận đấu với Paris FC. Nhưng chỉ 2 ngày trước trận, cựu sao MU lại bị lật cổ chân và phải nghỉ thi đấu thêm.

HLV Pocognoli tỏ ra thận trọng: "Chúng tôi sẽ đánh giá Pogba dựa trên những gì cậu ấy thể hiện ở thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng cậu ấy sẵn sàng. Mỗi khi Pogba ở trên sân tập, tôi thấy một cầu thủ hạnh phúc và quyết tâm trở lại đỉnh cao".

Trận đấu với Rennes thuộc vòng 13 Ligue 1, diễn ra vào ngày 23/11 có thể trở thành bước ngoặt quan trọng cho Pogba trong việc tìm lại hình ảnh của một trong những tiền vệ hay nhất thế giới.

