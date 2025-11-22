Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rooney húc thầy giáo trật vai

  • Thứ bảy, 22/11/2025 10:32 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Wayne Rooney tiết lộ tình huống khiến thầy giáo trẻ bị chấn thương trong một trận đấu ở trường học của con trai Kai Rooney.

Rooney "không khoan nhượng" với thầy giáo.

Trận đấu của Rooney diễn ra giữa đội phụ huynh và các giáo viên. Ngoài Rooney, còn có sự tham gia của những cựu danh thủ như Steve McManaman và Phil Jagielka. Một thầy giáo trẻ, từng làm việc tại Man City, được mô tả là luôn lao tới để đánh bại mọi người. Khi đối mặt, Rooney húc mạnh vào vị thầy giáo, khiến vai ông bị trật.

Rooney thừa nhận áy náy: "Tôi thực sự làm trật khớp vai của một giáo viên. Anh ấy còn rất trẻ và từng làm việc tại Man City. Đó là trận đấu giữa các ông bố và giáo viên, và anh ấy lao về phía tôi. Tôi chỉ dùng vai húc, anh ấy ngã xuống và chấn thương. Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ".

Gã Shrek nói thêm: "Có tôi, McManaman và Jagielka đối đầu các thầy, và cả trường đứng xung quanh sân. Bạn cảm nhận rõ áp lực phải làm gì đó". Sự cố khiến học sinh xung quanh hào hứng, còn con trai lại không mấy vui vẻ. "Kai đứng bên ngoài sân và hét lên: 'Không, không phải thầy đó. Hãy húc thầy dạy Sinh đi", Rooney bật cười nhớ lại.

Bên cạnh câu chuyện hài hước, Rooney cũng nói về con trai đang theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Năm 2020, Kai gia nhập học viện MU và nhanh chóng chứng tỏ tài năng. Trong mùa 2021/22, cậu ghi 56 bàn và 28 kiến tạo, bao gồm hat-trick vào lưới Liverpool. Hiện Kai là nhân tố quan trọng ở vị trí tiền đạo số 9 hoặc chạy cánh trong đội trẻ "Quỷ đỏ".

Tháng 8 vừa qua, Kai còn được triệu tập vào đội U19 MU tham dự giải Mladen Ramljak Tournament tại Croatia. Rooney khẳng định anh luôn chú trọng đến mặt tâm lý của con, để Kai vừa phát triển kỹ năng, vừa giữ niềm vui chơi bóng.

