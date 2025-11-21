Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thương vụ khiến MU tiêu tốn 100 triệu bảng

  • Thứ sáu, 21/11/2025 18:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

MU chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn ở khu trung tuyến và cái tên được đưa vào danh sách ưu tiên hàng đầu là Elliot Anderson.

Forest định giá Anderson lên tới 100 triệu bảng.

Ở tuổi 23, Elliot Anderson đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Tiền vệ của Nottingham Forest trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất Premier League, đồng thời chiếm suất đá chính ở 5/6 trận gần nhất của đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Với đà này, Anderson gần như chắc suất dự World Cup 2026.

Phong độ ấn tượng biến Anderson thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt ông lớn đưa anh vào tầm ngắm, nhưng đội theo sát nhất lại là Manchester United. “Quỷ đỏ” cần một phương án thay thế Casemiro, người nhiều khả năng rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn cuối mùa.

Dù thi đấu khởi sắc gần đây, Casemiro không còn nằm trong chiến lược dài hạn. CLB cũng không có ý định kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm. Ở tuổi 33, tiền vệ người Brazil được cho là sẵn sàng sang Saudi Arabia để ký hợp đồng cuối sự nghiệp.

Theo The Times, MU sẽ phải chi 100 triệu bảng nếu muốn thuyết phục Forest nhả người. Đội chủ sân City Ground không muốn mất trụ cột giữa mùa nên MU dự kiến chỉ hành động vào mùa hè. Nhưng kể cả khi đưa ra lời đề nghị đúng mức, MU cũng không dễ thắng trong cuộc đua này.

Newcastle muốn đưa Anderson trở lại. HLV Eddie Howe từng tiếc nuối khi để anh ra đi năm 2024 và nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn tái hợp. Liverpool cũng dõi theo, dù ưu tiên của họ vẫn là những mục tiêu như Adam Wharton.

Với MU, Anderson mang đến nhiều giá trị. Anh trẻ, năng lượng dồi dào, rê bóng tốt và có khả năng giữ nhịp hiện đại. Lối chơi ấy giúp tăng tốc khả năng pressing và giải phóng Bruno Fernandes, đồng thời mở đường cho HLV Ruben Amorim tái thiết toàn bộ động cơ tuyến giữa.

Nhưng tài năng đi đôi với cái giá không hề dễ chịu. Nếu quyết theo đuổi Anderson, MU sẽ phải chi lớn cho một thương vụ có khả năng định hình tương lai CLB trong nhiều năm tới. Đây không chỉ là một tân binh tiềm năng, mà có thể là mảnh ghép quan trọng để mở ra chương mới ở Old Trafford.

Mainoo nổi giận với MU

Mainoo thất vọng vì không được thi đấu thường xuyên, đồng thời tức giận khi ban lãnh đạo Manchester United cản anh rời đi.

5 giờ trước

Rooney hé lộ mức lương khổng lồ ở MU

Huyền thoại Wayne Rooney khiến các cựu cầu thủ khác bất ngờ khi tiết lộ mức thu nhập trong bản hợp đồng lớn nhất sự nghiệp tại MU.

10 giờ trước

Không khí se lạnh sắp ùa về TP.HCM

Trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 11, thời tiết TP.HCM phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác trong 2 ngày đầu, sau mưa giảm hẳn. Từ 26-27/11 trở đi không khí lạnh tác động nhiều hơn khiến nhiệt độ đêm và sáng sớm giảm thấp, trời lạnh, có nơi có sương mù nhẹ.

11 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

    Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

    2 giờ trước 19:30 21/11/2025

    0

    Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

    HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

    HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

    2 giờ trước 19:15 21/11/2025

    0

    HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

    Ramos gio ra sao hinh anh

    Ramos giờ ra sao

    2 giờ trước 19:00 21/11/2025

    0

    Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

