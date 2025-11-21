Thương vụ khiến MU tiêu tốn 100 triệu bảng

MU chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn ở khu trung tuyến và cái tên được đưa vào danh sách ưu tiên hàng đầu là Elliot Anderson.

Forest định giá Anderson lên tới 100 triệu bảng.

Ở tuổi 23, Elliot Anderson đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Tiền vệ của Nottingham Forest trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất Premier League, đồng thời chiếm suất đá chính ở 5/6 trận gần nhất của đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Với đà này, Anderson gần như chắc suất dự World Cup 2026.

Phong độ ấn tượng biến Anderson thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt ông lớn đưa anh vào tầm ngắm, nhưng đội theo sát nhất lại là Manchester United. “Quỷ đỏ” cần một phương án thay thế Casemiro, người nhiều khả năng rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn cuối mùa.

Dù thi đấu khởi sắc gần đây, Casemiro không còn nằm trong chiến lược dài hạn. CLB cũng không có ý định kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm. Ở tuổi 33, tiền vệ người Brazil được cho là sẵn sàng sang Saudi Arabia để ký hợp đồng cuối sự nghiệp.

Theo The Times, MU sẽ phải chi 100 triệu bảng nếu muốn thuyết phục Forest nhả người. Đội chủ sân City Ground không muốn mất trụ cột giữa mùa nên MU dự kiến chỉ hành động vào mùa hè. Nhưng kể cả khi đưa ra lời đề nghị đúng mức, MU cũng không dễ thắng trong cuộc đua này.

Newcastle muốn đưa Anderson trở lại. HLV Eddie Howe từng tiếc nuối khi để anh ra đi năm 2024 và nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn tái hợp. Liverpool cũng dõi theo, dù ưu tiên của họ vẫn là những mục tiêu như Adam Wharton.

Với MU, Anderson mang đến nhiều giá trị. Anh trẻ, năng lượng dồi dào, rê bóng tốt và có khả năng giữ nhịp hiện đại. Lối chơi ấy giúp tăng tốc khả năng pressing và giải phóng Bruno Fernandes, đồng thời mở đường cho HLV Ruben Amorim tái thiết toàn bộ động cơ tuyến giữa.

Nhưng tài năng đi đôi với cái giá không hề dễ chịu. Nếu quyết theo đuổi Anderson, MU sẽ phải chi lớn cho một thương vụ có khả năng định hình tương lai CLB trong nhiều năm tới. Đây không chỉ là một tân binh tiềm năng, mà có thể là mảnh ghép quan trọng để mở ra chương mới ở Old Trafford.