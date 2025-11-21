Rooney hé lộ mức lương khổng lồ ở MU

Huyền thoại Wayne Rooney khiến các cựu cầu thủ khác bất ngờ khi tiết lộ mức thu nhập trong bản hợp đồng lớn nhất sự nghiệp tại MU.

Rooney khi còn khoác áo MU. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trò chuyện cùng Gary Neville, Jamie Carragher, Ian Wright và Roy Keane, Rooney chia sẻ về quá trình đàm phán hợp đồng khi còn khoác áo MU. Năm 2014, ở tuổi 28, anh ký hợp đồng 5 năm với mức lương được cho là 300.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, Rooney xác nhận thực tế anh nhận tới 17 triệu bảng mỗi năm (khoảng 350.000 bảng/tuần).

Con số này ngay lập tức khiến dàn khách mời ngỡ ngàng. Gary Neville thậm chí đùa rằng anh ước mình có một người đại diện khi còn thi đấu, bởi mức lương của bản thân chỉ dao động từ 1,75 triệu đến 2,25 triệu bảng mỗi năm tại Old Trafford.

Neville chia sẻ thêm: "Tiền chưa bao giờ là ưu tiên của tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có thể gắn bó với MU đến năm 35 hay 36 tuổi thì mọi thứ sẽ ổn. Khi CLB đề nghị hợp đồng 7 năm với mức lương thấp hơn, tôi vẫn thấy tốt hơn so với việc ký hợp đồng 4 năm nhưng lương cao hơn. Tôi luôn suy nghĩ theo hướng an toàn".

Jamie Carragher, cựu hậu vệ Liverpool, cũng tiết lộ bản hợp đồng lớn nhất của anh chỉ khoảng 3 triệu bảng/năm. Roy Keane, đội trưởng huyền thoại của MU, cho biết mức thu nhập cao nhất ông từng nhận vào khoảng 5 triệu bảng/năm.

Rooney là chân sút vĩ đại nhất lịch sử MU với 263 bàn sau 559 lần ra sân. Anh cùng "Quỷ đỏ" giành 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, 1 FIFA Club World Cup cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

