MU nâng cấp hàng tiền vệ với 250 triệu bảng

  • Thứ bảy, 22/11/2025 10:24 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

MU lên kế hoạch tái thiết tuyến giữa bằng việc chiêu mộ 3 tân binh trị giá khoảng 250 triệu bảng trong những kỳ chuyển nhượng tới.

MU muốn có Adam Wharton.

Theo TEAMtalk, ba cái tên mà HLV Ruben Amorim muốn có gồm Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Carlos Baleba (Brighton). Đáng chú ý, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn chỉ chọn một mà sở hữu cả 3 gương mặt trong nỗ lực tái thiết hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ đầy thử thách khi Palace định giá Wharton ở mức 70 triệu bảng, Forest muốn 80 triệu bảng cho Anderson, còn Brighton vẫn kiên định với mức 100 triệu bảng dành cho Baleba. Tổng chi phí có thể vượt mức 250 triệu bảng, tùy vào biến động của thị trường chuyển nhượng.

Để mở đường cho kế hoạch trên, "Quỷ đỏ" dự kiến chia tay Marcus Rashford khi cầu thủ này nhiều khả năng được Barcelona mua đứt vào hè 2026 với giá khoảng 30 triệu bảng. Tiền vệ Casemiro cũng nằm trong danh sách rời đi khi hợp đồng sắp hết hạn.

Đáng chú ý là trường hợp của Bruno Fernandes, nhân tố được xem là không thể thay thế trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định Bruno đã xuất hiện trong danh sách những cầu thủ mà MU muốn thay thế. Saudi Arabia sẵn sàng trả mức lương và phí chuyển nhượng cao để sở hữu Bruno.

Nếu thanh lý bộ ba này, MU sẽ có thêm ngân sách và tạo ra khoảng trống đáng kể trong quỹ lương, cho phép đội bóng mạnh tay tiếp cận các mục tiêu họ theo đuổi.

