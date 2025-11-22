Dấu chấm hết cho Lewandowski?

Barcelona bắt đầu hành động trên thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm người thay thế Robert Lewandowski.

Lewandowski có thể không còn tương lai ở Camp Nou.

Nhà báo Matteo Moretto chia sẻ trên chương trình Despierta San Francisco rằng đội bóng xứ Catalonia đang triển khai nhiều phương án để tái thiết hàng công, đồng thời theo đuổi một loạt thương vụ quan trọng khác ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Theo Marca, Barcelona sẽ tìm kiếm một chân sút đẳng cấp có thể thay thế trực tiếp Lewandowski và một tài năng trẻ tiềm năng cho tương lai. Trong danh sách rút gọn, Julian Alvarez là cái tên được đánh giá cao nhất tại Camp Nou. Dù vậy, Harry Kane cũng được Barcelona quan tâm dù thương vụ này rất phức tạp.

Trong khi đó, tương lai của Lewandowski chưa được quyết định, nhưng khả năng cao cầu thủ người Ba Lan sẽ rời sân Camp Nou vào mùa hè 2026. Lúc này, tình hình tài chính khó khăn của Barcelona không ủng hộ Lewandowski.

Ưu tiên hàng đầu của chân sút 37 tuổi là tiếp tục gắn bó với Barcelona. Nếu đội chủ sân Camp Nou từ chối gia hạn, việc sang Saudi Arabia hay MLS trở thành lựa chọn thực tế cho huyền thoại người Ba Lan.

Cựu tiền đạo Bayern Munich hưởng mức lương khổng lồ khoảng 540.000 bảng mỗi tuần, khiến Barcelona không mặn mà giữ chân. Hiện tại, Al-Nassr, LA Galaxy và một số CLB Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi sát sao tình hình của Lewandowski.