Dấu chấm hết cho Lewandowski?

  • Thứ bảy, 22/11/2025 07:11 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Barcelona bắt đầu hành động trên thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm người thay thế Robert Lewandowski.

Lewandowski có thể không còn tương lai ở Camp Nou.

Nhà báo Matteo Moretto chia sẻ trên chương trình Despierta San Francisco rằng đội bóng xứ Catalonia đang triển khai nhiều phương án để tái thiết hàng công, đồng thời theo đuổi một loạt thương vụ quan trọng khác ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Theo Marca, Barcelona sẽ tìm kiếm một chân sút đẳng cấp có thể thay thế trực tiếp Lewandowski và một tài năng trẻ tiềm năng cho tương lai. Trong danh sách rút gọn, Julian Alvarez là cái tên được đánh giá cao nhất tại Camp Nou. Dù vậy, Harry Kane cũng được Barcelona quan tâm dù thương vụ này rất phức tạp.

Trong khi đó, tương lai của Lewandowski chưa được quyết định, nhưng khả năng cao cầu thủ người Ba Lan sẽ rời sân Camp Nou vào mùa hè 2026. Lúc này, tình hình tài chính khó khăn của Barcelona không ủng hộ Lewandowski.

Ưu tiên hàng đầu của chân sút 37 tuổi là tiếp tục gắn bó với Barcelona. Nếu đội chủ sân Camp Nou từ chối gia hạn, việc sang Saudi Arabia hay MLS trở thành lựa chọn thực tế cho huyền thoại người Ba Lan.

Cựu tiền đạo Bayern Munich hưởng mức lương khổng lồ khoảng 540.000 bảng mỗi tuần, khiến Barcelona không mặn mà giữ chân. Hiện tại, Al-Nassr, LA Galaxy và một số CLB Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi sát sao tình hình của Lewandowski.

Barca phát cuồng vì Harry Kane

Barcelona muốn đưa Harry Kane về sân Camp Nou để thay thế trung phong Robert Lewandowski.

33:1991 hôm qua

Châu Âu dậy sóng vì Lewandowski

Tương lai của Robert Lewandowski trở thành tâm điểm chú ý khi hợp đồng giữa anh và Barcelona sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2026.

36:2158 hôm qua

Barca phản bác cuốn sách về Lewandowski

Cuốn tiểu sử chính thức mới nhất của Robert Lewandowski tiết lộ câu chuyện chấn động liên quan đến chân sút người Ba Lan ở mùa giải 2022/23.

16:11 20/11/2025

Minh Nghi

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

Greenwood gay bao loan hinh anh

Greenwood gây bạo loạn

2 giờ trước 18:35 22/11/2025

0

Bàn mở tỷ số của Mason Greenwood trong chiến thắng 5-1 của Marseille trước Nice thuộc vòng 13 Ligue 1 châm ngòi cho cuộc hỗn chiến trên sân Allianz Riviera rạng sáng 22/11.

