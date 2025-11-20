Barca phản bác cuốn sách về Lewandowski

Cuốn tiểu sử chính thức mới nhất của Robert Lewandowski tiết lộ câu chuyện chấn động liên quan đến chân sút người Ba Lan ở mùa giải 2022/23.

Lewandowski lại gây tranh cãi.

Cuốn sách mang tên “Lewandowski - Con người thật", do nhà báo Ba Lan Sebastian Staszewski viết, tiết lộ khi La Liga 2022/23 chỉ còn 2 vòng đấu, Barcelona dưới thời Xavi đã vô địch. Lúc này, Lewandowski dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu với 23 bàn thắng.

Trong một cuộc gặp riêng với ban lãnh đạo đội bóng, trong đó có Chủ tịch Joan Laporta, một thành viên hội đồng quản trị Barca thẳng thắn nói với Lewandowski: “Robert, chúng tôi cần anh ngừng ghi bàn ở hai trận cuối cùng".

Lewandowski, theo mô tả trong sách, hoàn toàn sững sờ vì chưa từng có CLB nào trong sự nghiệp yêu cầu anh điều tương tự. Lý do cho đề nghị khó tin trên? Tiền bạc.

Theo điều khoản chuyển nhượng từ Bayern Munich hè 2022, Barcelona phải trả thêm 2,5 triệu euro nếu Lewandowski cán mốc 25 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên. Vì danh hiệu La Liga chắc chắn nằm trong tay, Barca quyết định chọn giải pháp tiết kiệm bằng cách đề nghị tiền đạo chủ lực không nên ghi bàn.

Kết quả, Lewandowski thi đấu trọn vẹn cả hai trận cuối nhưng không ghi thêm bàn nào. Anh vẫn giành danh hiệu Pichichi với 23 bàn, hơn Karim Benzema 2 bàn, còn Barcelona khỏi phải móc hầu bao thêm 2,5 triệu euro cho Bayern.

Lewandowski sắp hết hợp đồng với Barca.

Tuy nhiên, nhà báo David Bernabeu Reverter hoài nghi thông tin này: "Tôi thấy khó tin khi có ai đó từ Barca lại yêu cầu Lewandowski không ghi bàn. Tôi không tin điều đó".

Tờ Mundo Deportivo sau đó dẫn lời một nguồn tin từ ban lãnh đạo Barca, cho biết trong thỏa thuận chuyển nhượng Lewy, có bao gồm khoản thưởng 1,25 triệu euro cho Bayern nếu Lewandowski ghi 25 bàn ở tất cả giải đấu trong một mùa, chứ không chỉ tính ở La Liga như cuốn sách trên nêu.

Điều khoản này kéo dài trong 4 mùa, và chân sút người Ba Lan mùa 2022/23 ghi tổng cộng 33 bàn trên mọi đấu trường. Vậy nên, thông tin trên kia không chính xác.

Cũng trong cuốn sách, Staszewski kể thêm một chi tiết khác phản ánh rõ tình hình tài chính eo hẹp của Barcelona thời điểm đó. Trong một chuyến đi cùng đội, Lewandowski thấy thực đơn bữa ăn chỉ có rất ít lựa chọn thịt và cá. Anh hỏi đầu bếp thì nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi phải tiết kiệm".

Câu chuyện này, dù xảy ra hơn hai năm trước, vẫn đang gây tranh cãi lớn khi được công khai trong cuốn sách tiểu sử về Lewandowski. Bởi lẽ, nó phải được sự cho phép từ cầu thủ trước khi xuất bản ra công chúng.