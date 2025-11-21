Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Châu Âu dậy sóng vì Lewandowski

  • Thứ sáu, 21/11/2025 08:29 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Tương lai của Robert Lewandowski trở thành tâm điểm chú ý khi hợp đồng giữa anh và Barcelona sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2026.

Lewandowski được hàng loạt CLB lớn săn đón.

Việc đội bóng xứ Catalonia chưa có động thái gia hạn với Lewandowski khiến nhiều CLB lớn trên khắp châu Âu và Trung Đông xem đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một chân sút đẳng cấp mà không mất phí chuyển nhượng.

Trong số những đội bóng quan tâm, Fenerbahce là cái tên sốt sắng nhất. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch bán Youssef En-Nesyri và xem Lewandowski là mục tiêu hàng đầu cho hàng công. Giám đốc Thể thao Devin Ozek được cho là tích cực liên hệ với ngôi sao người Ba Lan để thuyết phục anh chuyển tới Istanbul.

AC Milan cũng dành sự chú ý đặc biệt cho Lewandowski. Tại San Siro, huyền thoại Zlatan Ibrahimovic đang thúc đẩy nội bộ để mang về một tiền đạo giàu kinh nghiệm, có thể dẫn dắt đội hình trẻ. Tuy nhiên, mức lương cao của Lewandowski là rào cản lớn khiến thương vụ trở nên phức tạp.

Manchester United cũng được nhắc đến trong danh sách các CLB theo đuổi, dù Sir Jim Ratcliffe kiên quyết không chấp nhận trả mức thu nhập lên tới 32 triệu bảng/năm của lão tướng người Ba Lan. "Quỷ đỏ" muốn đầu tư vào các tài năng trẻ hơn là một giải pháp mang tính ngắn hạn.

Trong khi đó, Atletico Madrid lại xem Lewandowski là sự bổ sung lý tưởng cho hệ thống của Diego Simeone. Thành công của thương vụ Luis Suarez khiến khả năng Lewy trở thành đối thủ của Barca hoàn toàn có thể xảy ra.

Cuối cùng, Al Nassr từ Saudi Arabia đã gửi lời đề nghị hấp dẫn nhất về mặt tài chính. Dù vậy, Lewandowski ưu tiên tiếp tục thi đấu tại châu Âu và vẫn đang cân nhắc các lựa chọn.

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

