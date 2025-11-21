Châu Âu dậy sóng vì Lewandowski

Tương lai của Robert Lewandowski trở thành tâm điểm chú ý khi hợp đồng giữa anh và Barcelona sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2026.

Lewandowski được hàng loạt CLB lớn săn đón.

Việc đội bóng xứ Catalonia chưa có động thái gia hạn với Lewandowski khiến nhiều CLB lớn trên khắp châu Âu và Trung Đông xem đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một chân sút đẳng cấp mà không mất phí chuyển nhượng.

Trong số những đội bóng quan tâm, Fenerbahce là cái tên sốt sắng nhất. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch bán Youssef En-Nesyri và xem Lewandowski là mục tiêu hàng đầu cho hàng công. Giám đốc Thể thao Devin Ozek được cho là tích cực liên hệ với ngôi sao người Ba Lan để thuyết phục anh chuyển tới Istanbul.

AC Milan cũng dành sự chú ý đặc biệt cho Lewandowski. Tại San Siro, huyền thoại Zlatan Ibrahimovic đang thúc đẩy nội bộ để mang về một tiền đạo giàu kinh nghiệm, có thể dẫn dắt đội hình trẻ. Tuy nhiên, mức lương cao của Lewandowski là rào cản lớn khiến thương vụ trở nên phức tạp.

Manchester United cũng được nhắc đến trong danh sách các CLB theo đuổi, dù Sir Jim Ratcliffe kiên quyết không chấp nhận trả mức thu nhập lên tới 32 triệu bảng/năm của lão tướng người Ba Lan. "Quỷ đỏ" muốn đầu tư vào các tài năng trẻ hơn là một giải pháp mang tính ngắn hạn.

Trong khi đó, Atletico Madrid lại xem Lewandowski là sự bổ sung lý tưởng cho hệ thống của Diego Simeone. Thành công của thương vụ Luis Suarez khiến khả năng Lewy trở thành đối thủ của Barca hoàn toàn có thể xảy ra.

Cuối cùng, Al Nassr từ Saudi Arabia đã gửi lời đề nghị hấp dẫn nhất về mặt tài chính. Dù vậy, Lewandowski ưu tiên tiếp tục thi đấu tại châu Âu và vẫn đang cân nhắc các lựa chọn.