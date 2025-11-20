Barca đang nhớ Inigo Martinez

HLV Hansi Flick đề nghị ban lãnh đạo chiêu mộ một trung vệ với phong cách tương tự Inigo Martinez để khắc phục lỗ hổng trong lối chơi của Barcelona.

Không có Inigo Martinez, hàng thủ Barca mong manh.

Theo El Pais, HLV Flick cho rằng Barca sai lầm khi để Martinez rời đi hè này. Tờ báo Tây Ban Nha nhận định: "Martinez là cầu thủ then chốt. Mùa trước, cậu ấy là hậu vệ hay nhất ở khâu phát triển bóng từ phần sân nhà. Đó không phải người nhanh nhất, nhưng xuất sắc trong phòng ngự và khởi đầu tấn công từ hậu tuyến. Thiếu Inigo tạo ra tác động lớn với hàng thủ Barca”.

Barcelona khởi đầu mùa giải 2025/26 với những lỗ hổng phòng ngự rõ rệt, khi sự vắng mặt của Martinez để lại khoảng trống quá lớn cho Hansi Flick phải vá.

Thống kê cho thấy Barcelona thủng lưới 22 bàn chỉ sau 16 trận chính thức, trong đó 7 bàn chỉ trong 4 trận Champions League mùa này. Thời gian qua, HLV Flick cùng ban huấn luyện Barcelona đang dành phần lớn thời gian các buổi tập để khắc phục triệt để vấn đề phòng ngự.

Tuy nhiên, nếu mọi thứ không thể cải thiện trong thời gian tới, HLV Flick muốn tìm kiếm thêm nhân sự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Flick không hề chuẩn bị cho viễn cảnh mất Inigo Martinez.

HLV Flick cho rằng nếu Barca muốn vô địch mùa này, họ phải tìm ra người thay thế xứng đáng cho Martinez. Mùa 2024/25, Martinez là trụ cột thầm lặng trong hệ thống phòng ngự của HLV Hansi Flick.

Với khả năng đọc tình huống, chuyền bóng chính xác và bình tĩnh dưới áp lực, anh trở thành người dẫn dắt lối chơi từ hàng hậu vệ, điều HLV Flick ưu tiên như một phần cốt lõi trong triết lý của mình. Vắng Martinez, hàng thủ Barca trở nên lúng túng. Điển hình như trong trận El Clasico hồi tháng trước, khi Real Madrid áp dụng pressing tầm cao, hàng thủ Barcelona liên tục mắc lỗi ở khâu triển khai.

Những đường chuyền ngắn từ thủ môn đến trung vệ bị cắt đứt, dẫn đến mất bóng nguy hiểm và bàn thua thứ hai. Nếu có Inigo, người từng hoàn thành 92% đường chuyền chính xác và thắng 68% tranh chấp tay đôi mùa trước, kịch bản có thể đã khác.

Về cơ bản, Flick dường như nhận ra sai lầm trong khâu phòng ngự của Barca mùa này, và việc ông có thể lấp đầy khoảng trống Martinez để lại hay không sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giấc mơ vô địch của CLB xứ Catalonia mùa này.