Barca phát cuồng vì Harry Kane

Barcelona muốn đưa Harry Kane về sân Camp Nou để thay thế trung phong Robert Lewandowski.

Dù bước sang tuổi 32, Kane vẫn chứng tỏ đẳng cấp của chân sút hàng đầu.

Theo Goal và Mundo Deportivo, tiền đạo 32 tuổi nằm trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng của Barcelona vào hè tới. Barcelona đang tìm kiếm một số 9 chất lượng để thay thế Robert Lewandowski khi cầu thủ này hết hợp đồng vào tháng 6/2026.

Hiện Kane vẫn là cỗ máy ghi bàn thực thụ ở châu Âu. Đội trưởng tuyển Anh ghi 23 bàn sau 17 trận đầu tiên mùa 2025/26 cho Bayern Munich. Thành tích này vượt qua cả những ngày tháng rực rỡ nhất của hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khi còn chơi ở châu Âu.

Điều đó khiến ban lãnh đạo Barca sẵn sàng dốc toàn lực cho vụ này, nhất là khi Kane có điều khoản đặc biệt cho phép anh rời Bayern với giá rẻ.

Kane gia nhập Bayern từ Tottenham hè 2023 với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2027. Tuy nhiên, trong thỏa thuận tồn tại điều khoản giải phóng đặc biệt, cho phép anh rời Allianz Arena chỉ với mức phí 57 triệu bảng (khoảng 65 triệu euro) bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Thương vụ sẽ xảy ra nếu Kane thông báo ý định rời đi cho Bayern trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 khép lại. Chân sút người Anh rất muốn thử sức tại La Liga, và tin rằng lối chơi tấn công của Barca sẽ giúp anh giành Quả bóng vàng.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là cú sốc lớn cho Bayern, vốn đang dẫn đầu Bundesliga và nhắm đến chức vô địch Champions League.