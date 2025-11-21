Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barca phát cuồng vì Harry Kane

  • Thứ sáu, 21/11/2025 11:17 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Barcelona muốn đưa Harry Kane về sân Camp Nou để thay thế trung phong Robert Lewandowski.

Dù bước sang tuổi 32, Kane vẫn chứng tỏ đẳng cấp của chân sút hàng đầu.

Theo GoalMundo Deportivo, tiền đạo 32 tuổi nằm trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng của Barcelona vào hè tới. Barcelona đang tìm kiếm một số 9 chất lượng để thay thế Robert Lewandowski khi cầu thủ này hết hợp đồng vào tháng 6/2026.

Hiện Kane vẫn là cỗ máy ghi bàn thực thụ ở châu Âu. Đội trưởng tuyển Anh ghi 23 bàn sau 17 trận đầu tiên mùa 2025/26 cho Bayern Munich. Thành tích này vượt qua cả những ngày tháng rực rỡ nhất của hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khi còn chơi ở châu Âu.

Điều đó khiến ban lãnh đạo Barca sẵn sàng dốc toàn lực cho vụ này, nhất là khi Kane có điều khoản đặc biệt cho phép anh rời Bayern với giá rẻ.

Kane gia nhập Bayern từ Tottenham hè 2023 với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2027. Tuy nhiên, trong thỏa thuận tồn tại điều khoản giải phóng đặc biệt, cho phép anh rời Allianz Arena chỉ với mức phí 57 triệu bảng (khoảng 65 triệu euro) bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Thương vụ sẽ xảy ra nếu Kane thông báo ý định rời đi cho Bayern trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 khép lại. Chân sút người Anh rất muốn thử sức tại La Liga, và tin rằng lối chơi tấn công của Barca sẽ giúp anh giành Quả bóng vàng.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là cú sốc lớn cho Bayern, vốn đang dẫn đầu Bundesliga và nhắm đến chức vô địch Champions League.

McTominay bật nhảy cao hơn Ronaldo

Hôm 19/11, tiền vệ Scott McTominay tái hiện siêu phẩm móc bóng của Cristiano Ronaldo, đưa Scotland trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi.

9 giờ trước

CLB Anh ra giá kỷ lục cho McTominay

Scott McTominay dần trở thành cái tên được săn đón bậc nhất châu Âu sau màn lột xác ngoạn mục tại Napoli.

20 giờ trước

Kane vượt mặt Pele

Rạng sáng 17/11, tiền đạo sinh năm 1993 lập cú đúp giúp tuyển Anh đánh bại Albania 2-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

05:59 17/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tường Linh

Barca mua Kane Harry Kane Barca Kane Lewandowski

    Đọc tiếp

    Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

    Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

    52 phút trước 19:30 21/11/2025

    0

    Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

    HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

    HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

    1 giờ trước 19:15 21/11/2025

    0

    HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

    Ramos gio ra sao hinh anh

    Ramos giờ ra sao

    1 giờ trước 19:00 21/11/2025

    0

    Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý