Khi golf trở thành nhịp cầu sẻ chia

Giải Golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam 2025 không chỉ ghi dấu ở quy mô tổ chức mà còn ở những giá trị cộng đồng bền vững được vun đắp suốt hơn hai thập kỷ.

Giải Golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam lần thứ 22 tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia, kết nối đối tác và lan tỏa giá trị xã hội thông qua thể thao.

Giải Golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam lần thứ 22 năm 2025 khép lại thành công tại sân golf Taekwang Jeongsan (Nhơn Trạch, Đồng Nai), quy tụ hơn 100 golf thủ trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò của một sự kiện thể thao giàu ý nghĩa cộng đồng, nơi tinh thần hợp tác và trách nhiệm xã hội được đặt ở vị trí trung tâm.

Giải đấu năm nay không chỉ là sân chơi thể thao dành cho giới doanh nhân và đối tác, mà còn là dấu mốc nối dài hành trình hơn hai thập kỷ mà Suntory PepsiCo Việt Nam kiên trì theo đuổi: dùng thể thao làm cầu nối tạo giá trị chung cho xã hội. Từ một hoạt động tri ân đối tác ra đời năm 2003, giải Golf hữu nghị đã phát triển thành nền tảng gây quỹ bền bỉ, gắn chặt với mục tiêu “chia sẻ giá trị cùng cộng đồng”.

Từ năm 2007, Suntory PepsiCo Việt Nam đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, gây quỹ hơn 25 tỷ đồng thông qua giải đấu. Nguồn lực này đã tạo ra những tác động xã hội rõ nét: hỗ trợ 380 ca phẫu thuật tim cho trẻ em, xây dựng 6 trung tâm y tế và 4 trường mầm non, mang nước sạch đến hơn 30.000 người dân và tiếp sức điều trị cho hơn 500 bệnh nhi ung thư. Những con số không chỉ phản ánh hiệu quả của một hoạt động thiện nguyện, mà còn cho thấy cách doanh nghiệp gắn phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội một cách thực chất.

Ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tặng chai rượu Mao Đài và khung hình kỷ niệm Lễ ký kết cho Mạnh thường quân thắng đấu giá, đóng góp 460 triệu đồng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ashish Joshi, Tổng Giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam, nhấn mạnh: trong hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, doanh nghiệp luôn theo đuổi tầm nhìn “Phát triển vì những điều tốt đẹp”, coi việc tạo tác động tích cực cho cộng đồng là một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững. Theo ông, giải Golf hữu nghị chính là không gian để doanh nghiệp và các đối tác cùng chung tay tạo nên những giá trị lâu dài cho xã hội.

Điểm nhấn của giải Golf hữu nghị 2025 là hoạt động đấu giá gây quỹ với chủ đề “Mở lối tương lai - Drive the Future Forward”. Các vật phẩm đấu giá mang đậm giá trị tinh thần và lịch sử, từ tranh vẽ của trẻ em tham gia chương trình “Mizuiku- Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai”, bộ sưu tập rượu của Suntory Global Spirits, chai Johnnie Walker Blue Label có chữ ký huyền thoại golf Greg Norman, đến chai rượu Mao Đài lưu giữ hơn 31 năm gắn với câu chuyện hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM và Thượng Hải.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, người sáng lập giải Golf hữu nghị, khẳng định giải đấu đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện thể thao, trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, những giá trị cần được duy trì, đặc biệt trong bối cảnh xã hội cần thêm niềm tin và hy vọng.

Nằm trong trụ cột “Phát triển cộng đồng và xã hội” của chiến lược phát triển bền vững gồm 6 trụ cột, giải Golf hữu nghị tiếp tục là minh chứng cho cam kết dài hạn của Suntory PepsiCo Việt Nam: đồng hành cùng cộng đồng, đầu tư cho tương lai và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua thể thao.