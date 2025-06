144 golfer tranh tài sôi nổi tại giải golf có tiền thưởng hấp dẫn

Ngày 14/6, tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Giải golf tranh cúp VTV Times lần đầu tiên chính thức khai màn, quy tụ 144 golfer đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động, chuyên nghiệp và đầy tinh thần thể thao.

Nhà vô địch WBC châu Á hạng Super flyweight Trần Văn Thảo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VTV

Giải đấu được chia làm 4 bảng thi đấu: A, B, C và bảng Lady - phân chia theo trình độ và giới tính nhằm đảm bảo sự cạnh tranh công bằng. Các golfer tranh tài ở 18 hạng mục giải thưởng hấp dẫn, gồm Best Gross, Best Net, giải Nhất - Nhì - Ba cho từng bảng và loạt giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng, với nhiều phần quà giá trị như cúp vô địch, túi gậy golf cao cấp, túi cầm tay hàng hiệu và đặc biệt là giải Hole-in-One đầy hấp dẫn. Không chỉ là một giải thể thao đơn thuần, sự kiện còn là dịp kết nối doanh nhân, giới truyền thông và cộng đồng yêu thể thao trên cả nước.

Đáng chú ý, bên lề giải đấu, Thời báo VTV chính thức ra mắt chuyên trang VTV Thể thao với thông điệp “Thể thao, hơi thở cuộc sống”. Chuyên trang gồm 5 chuyên mục: Tin tức & Livestream, Hoạt động & Phong trào, Sức khỏe & Phong cách, Câu chuyện & Chân dung, Sự kiện & Trao giải. Đây là bước tiến quan trọng nhằm lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng và thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển.