Lối thoát cho Al Nassr và Ronaldo lúc này

  • Thứ ba, 3/2/2026 09:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc Karim Benzema gia nhập kình địch Al Hilal tại Saudi Pro League khiến tương lai của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr trở nên bấp bênh.

Ronaldo cân nhắc chia tay Al Nassr.

Hôm 3/2, Benzema chính thức trở thành người của Al Hilal, sau khi vấp phải không ít trở ngại từ Bộ Thể thao Saudi Arabia và Quỹ Đầu tư Công (PIF). Quyết định này được cho là khiến Ronaldo không hài lòng.

Theo Record, Ronaldo sẵn sàng cân nhắc một bước ngoặt mới trong sự nghiệp, dù chuẩn bị bước sang tuổi 41. Nguồn tin cho biết hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr có điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro, cho phép anh tự do tìm bến đỗ mới nếu quyết định ra đi.

Lối thoát duy nhất cho Al Nassr và Ronaldo lúc này, đó là một nhà đầu tư khác từ Saudi Arabia có thể chen chân vào CLB, để giúp đội vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại.

Hoàng thân Khalid bin Fahd đang nổi lên như phương án tiềm năng. Ông Khalid bin Fahd, vốn là một biểu tượng lịch sử và từng là thành viên danh dự của Al Nassr, được kỳ vọng có thể giúp CLB trở lại đỉnh cao.

Hoàng thân Khalid bin Fahd có thể phải tái xuất để giải cứu Al Nassr.

Nếu Al Nassr có sự đầu tư mạnh mẽ trở lại, cuộc nổi loạn của Ronaldo sẽ chấm dứt. Việc Ronaldo bất mãn xuất phát từ việc PIF hạn chế việc đầu tư tiền cho Al Nassr ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua.

PIF được cho muốn Al Nassr tập trung giải quyết các khoản nợ tồn đọng từ vài năm qua, khi CLB vung tiền không tiếc tay trên thị trường chuyển nhượng. Điều này phản ánh những khó khăn nội bộ và quản lý tài chính tại Al Nassr, CLB đang trả mức lương khổng lồ cho siêu sao Cristiano Ronaldo.

Việc đóng băng các khoản đầu tư tài chính để mua cầu thủ mới, cũng như hạn chế quyền hạn của các CEO và nhà quản lý ngoại quốc tại Al Nassr gây ra ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Al Nassr.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

