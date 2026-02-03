Choáng với số tiền Ronaldo kiếm được mỗi ngày tại Al Nassr

Al Nassr đứng trước nguy cơ chịu tổn hại cả về chuyên môn lẫn hình ảnh nếu Cristiano Ronaldo không ra sân thi đấu trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải Saudi Pro League.

Ronaldo có thu nhập khổng lồ tại Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Theo báo chí Saudi Arabia, Ronaldo tỏ ra không hài lòng với định hướng chuyển nhượng của Al Nassr. Trong bối cảnh các đối thủ trực tiếp như Al Hilal hay Al Ittihad liên tục bạo chi để tăng cường lực lượng, Al Nassr bị cho là thiếu quyết liệt và không nhận được sự hậu thuẫn tương xứng từ Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đơn vị đang nắm 75% cổ phần đội bóng.

Rạng sáng 3/2, trong ngày thiếu vắng Ronaldo, Al Nassr vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Al Riyadh nhờ bàn thắng duy nhất của Sadio Mane. Đây là tín hiệu tích cực khi khoảng cách giữa Al Nassr và đội đầu bảng Al Hilal chỉ còn 1 điểm. Tuy nhiên, sự vắng mặt của CR7 vẫn mang lại nỗi lo lớn cho nhiều phía.

Nếu tình trạng này kéo dài, Al Nassr có nguy cơ hứng chịu đòn giáng mạnh vào tham vọng đua vô địch mùa này. Trên sân cỏ, CR7 vẫn là đầu tàu không thể thay thế, cả về mặt chuyên môn lẫn hình ảnh.

Từ khi gia nhập đội bóng năm 2023, Ronaldo ghi 117 bàn thắng trên mọi đấu trường, đóng góp trực tiếp vào phần lớn thành tích của Al Nassr. Không có CR7, sức mạnh tấn công, bản lĩnh trong các trận cầu lớn và cả niềm tin của người hâm mộ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ronaldo bất mãn. Ảnh: Reuters.

Ngoài yếu tố chuyên môn, thiệt hại về mặt thương mại cũng là điều Al Nassr khó tránh khỏi. Ronaldo hiện là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, với mức thu nhập ước tính gần 667.000 USD mỗi ngày, tương đương hơn 4,65 triệu USD mỗi tuần.

CR7 không chỉ là một cầu thủ, mà còn là biểu tượng giúp Al Nassr thu hút nhà tài trợ, bán vé, áo đấu và mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu. Việc siêu sao này không thi đấu đồng nghĩa với việc giá trị truyền thông của CLB sụt giảm đáng kể.

Chuẩn bị bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn khao khát danh hiệu tại Saudi Arabia. Dù tận hưởng cuộc sống xa hoa và luôn thể hiện sự gắn bó với quốc gia Trung Đông, điều khiến CR7 day dứt nhất là anh vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu chính thức nào cùng Al Nassr.

Trong bối cảnh Al Hilal ngày càng mạnh lên với sự xuất hiện của “bom tấn” Karim Benzema, áp lực dành cho Ronaldo và các đồng đội càng trở nên nặng nề. Viễn cảnh tồi tệ nhất vẫn có thể xảy đến với Al Nassr nếu họ tiếp tục trắng tay ở mùa giải này.

