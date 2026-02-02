Chuyển nhượng ngày 2/2: Atletico chơi lớn

|
Atletico Madrid kích nổ bom tấn Ademola Lookman từ Atalanta với giá 40 triệu euro, bao gồm 35 triệu euro phí chuyển nhượng và 5 triệu phụ phí, tùy vào màn thể hiện của tiền đạo người Nigeria.
Atletico Madrid chiêu mộ tiền vệ 20 tuổi Obed Vargas từ Seattle Sounder. CLB La Liga đính kèm điều khoản cho phép đối tác hưởng phần trăm hoa hồng hấp dẫn nếu bán Vargas trong tương lai.
Everton đạt thỏa thuận mượn tiền vệ 19 tuổi, Tyrique George từ Chelsea đến cuối mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt.
Angel Gomes, tiền vệ xuất thân từ lò đào tạo Man Utd, trở lại Premier League để khoác áo Wolves theo hợp đồng cho mượn từ Marseille. "Bầy sói" trả cho đối tác Pháp 1 triệu euro phí mượn, kèm tùy chọn mua đứt với giá 7 triệu euro.
Aaron Anselmino được Chelsea gọi trở lại từ Dortmund nhưng không điền tên vào đội một mà tiếp tục đem cho Strasbourg mượn đến cuối mùa giải 2025/26.
Al Hilal chi đến 30 triệu euro để chiêu mộ Kader Meite, tiền đạo năm nay mới 18 tuổi từ Rennes.
Oleksandr Zinchenko hoàn tất thủ tục để chia tay Nottingham và chuyển sang khoác áo Ajax dưới dạng cho mượn từ Arsenal. CLB Hà Lan trả cho "Pháo thủ" 1,5 triệu euro phí mượn cầu thủ người Ukraine.
