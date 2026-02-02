Chuyển nhượng ngày 2/2: Atletico chơi lớn

Angel Gomes, tiền vệ xuất thân từ lò đào tạo Man Utd, trở lại Premier League để khoác áo Wolves theo hợp đồng cho mượn từ Marseille. "Bầy sói" trả cho đối tác Pháp 1 triệu euro phí mượn, kèm tùy chọn mua đứt với giá 7 triệu euro.