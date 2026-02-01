Thị trường chuyển nhượng ngày 1/2 có gì đáng chú ý?

|
Stefan Ortega không cạnh tranh được vị trí với Gianluigi Donnarumma và James Trafford nên được Man City đem cho Nottingham mượn đến cuối mùa giải.
M'Bala Nzola, tiền đạo người Angola chỉ ghi 3 bàn sau 16 lần ra sân ở mùa này. Anh vừa được Fiorentina đem cho Sassuolo mượn đến hết tháng 6.
Leo Ostigard, cựu trung vệ Brighton, vừa chia tay Rennes để gia nhập Genoa với giá 5 triệu euro. Thời hạn hợp đồng của anh không được công bố.
Yoram Zague, hậu vệ sinh năm 2006 tạm rời PSG để đi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm tại giải vô địch Bỉ trong màu áo Eupen.
Javier Fernández, tiền vệ 19 tuổi đầy triển vọng của Bayern Munich chuyển sang khoác áo Nurnberg hết hết mùa giải 2025/26, không kèm điều khoản mua đứt.
Trung vệ 21 tuổi Luca Marianucci chưa thể chen chân vào đội hình chính của Napoli nên phải tìm cơ hội ra sân trong màu áo Torino ở Serie A.
Wesley, tài năng trẻ trị giá 18 triệu euro được Al Nassr đem cho Real Sociedad mượn trong nửa mùa giải còn lại để tích lũy kinh nghiệm.
