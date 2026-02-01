Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thị trường chuyển nhượng ngày 1/2 có gì đáng chú ý?

  Chủ nhật, 1/2/2026 07:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các CLB tích cực bổ sung tân binh trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Stefan Ortega không cạnh tranh được vị trí với Gianluigi Donnarumma và James Trafford nên được Man City đem cho Nottingham mượn đến cuối mùa giải.

chuyen nhuong anh 2

M'Bala Nzola, tiền đạo người Angola chỉ ghi 3 bàn sau 16 lần ra sân ở mùa này. Anh vừa được Fiorentina đem cho Sassuolo mượn đến hết tháng 6.
chuyen nhuong anh 3

Leo Ostigard, cựu trung vệ Brighton, vừa chia tay Rennes để gia nhập Genoa với giá 5 triệu euro. Thời hạn hợp đồng của anh không được công bố.
chuyen nhuong anh 4

Yoram Zague, hậu vệ sinh năm 2006 tạm rời PSG để đi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm tại giải vô địch Bỉ trong màu áo Eupen.
chuyen nhuong anh 5

Javier Fernández, tiền vệ 19 tuổi đầy triển vọng của Bayern Munich chuyển sang khoác áo Nurnberg hết hết mùa giải 2025/26, không kèm điều khoản mua đứt.
chuyen nhuong anh 6

Trung vệ 21 tuổi Luca Marianucci chưa thể chen chân vào đội hình chính của Napoli nên phải tìm cơ hội ra sân trong màu áo Torino ở Serie A.
chuyen nhuong anh 7

Wesley, tài năng trẻ trị giá 18 triệu euro được Al Nassr đem cho Real Sociedad mượn trong nửa mùa giải còn lại để tích lũy kinh nghiệm.
