Carragher gây tranh cãi khi chê bai Carrick

Jamie Carragher, cựu hậu vệ Liverpool và hiện là bình luận viên nổi tiếng, đưa ra nhận xét gây tranh cãi về khả năng Michael Carrick giúp MU giành chức vô địch.

Michael Carrick cân bằng chuỗi thắng dài nhất của Ruben Amorim và đưa đội bóng vào mạch bất bại ấn tượng nhất giải.

Trên Sky Sports, Carragher nhận định: “Michael Carrick đang làm tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi vẫn không thấy cậu ấy là một HLV có khả năng giành chức vô địch. Việc Manchester United muốn chiêu mộ một cái tên lớn hơn vào mùa hè này là điều dễ hiểu".

Bình luận này được Carragher đưa ra trong bối cảnh Carrick nhận sự công nhận nhờ những kết quả tích cực gần đây tại Manchester United. Dưới thời Carrick, Manchester United đang có trận thắng thứ 3 liên tiếp, cân bằng chuỗi thắng dài nhất của Ruben Amorim khi dẫn dắt đội bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh

Nhiều người hâm mộ và chuyên gia đánh giá cao cách tiếp cận “trở về cơ bản” và những điều chỉnh chiến thuật hiệu quả của Carrick. Tuy nhiên, Carragher lại nghi ngờ tiềm năng dài hạn của Carrick trong việc đưa Manchester United trở lại đỉnh cao.

MU đang thăng hoa.

"Chúng ta chứng kiến tình huống tương tự với Ole Gunnar Solskjaer, và kết quả không hề suôn sẻ”, bình luận viên này nhận xét. Carragher so sánh với trường hợp Ole Gunnar Solskjaer, khi chiến lược gia người Na Uy từng có khởi đầu như mơ trên cương vị tạm quyền, dẫn đến quyết định ký hợp đồng chính thức đầy vội vàng.

Kết quả sau đó, MU rơi vào chu kỳ suy thoái kéo dài khi những hạn chế về mặt chiến thuật và quản trị trong dài hạn của HLV người Na Uy lộ diện. Nhận xét này nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi trong cộng đồng bóng đá.

Một số ý kiến ủng hộ Carragher, cho rằng MU cần một HLV có hồ sơ xin việc hoành tráng trước Carrick. Ngược lại, nhiều fan Manchester United phản đối, cho rằng cần đánh giá Carrick dựa trên thành tích thực tế thay vì so sánh với quá khứ, đồng thời nhấn mạnh rằng HLV đang chứng minh năng lực qua kết quả trên sân.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

