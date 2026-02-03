Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thương vụ Kante đổ bể

  • Thứ ba, 3/2/2026 18:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thương vụ đình đám liên quan đến tiền vệ N'Golo Kante đổ bể vào phút chót theo cách khó tin.

Truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận kế hoạch đổi người giữa Fenerbahce và Al-Ittihad không thể hoàn tất đúng hạn. Lý do là cả hai bên nộp hồ sơ lên hệ thống chuyển nhượng của FIFA quá muộn, chỉ trong những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, dù được hưởng khoảng thời gian gia hạn theo quy định, các tài liệu cần thiết không được phê duyệt kịp thời, khiến vụ làm ăn bị vô hiệu khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa.

Theo thỏa thuận ban đầu, tiền đạo En-Nesyri rời Fenerbahce để gia nhập Al-Ittihad, trong khi nhà vô địch World Cup 2018 cập bến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là thương vụ đáp ứng nhu cầu chuyên môn của cả hai CLB. Tuy nhiên, sai sót thủ tục khiến mọi kế hoạch đổ bể.

Việc không hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn khiến cả Kante lẫn En-Nesyri rơi vào tình thế "dở khóc dở cười" khi tương lai của họ bị treo lơ lửng. Trong bối cảnh đó, Fenerbahce và Al-Ittihad cùng gửi đơn đề nghị lên ban tổ chức Saudi Pro League, mong muốn được đặc cách cho phép hoàn tất thương vụ dù thời hạn chuyển nhượng đã trôi qua.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia chưa đưa ra phản hồi chính thức. Khả năng 2 thương vụ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cơ quan quản lý, song cơ hội lật ngược tình thế không cao.

Sau hơn 2 mùa khoác áo Al Ittihad và ra sân hơn 100 trận, Kante được cho là mong muốn tìm kiếm một thử thách mới, qua đó có thể tiếp tục thi đấu trong môi trường cạnh tranh cao hơn. Dù vậy, Kante có thể sẽ tiếp tục ở lại Saudi Arabia đến hết mùa giải.

Hiệu ứng Ronaldo - chuyển nhượng dây chuyền bị đình trệ

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo trong hậu trường chuyển nhượng tạo hiệu ứng domino, khiến các thỏa thuận liên quan đến N'Golo Kante và En-Nesyri phải dừng lại để chờ phê duyệt từ Saudi Pro League.

23 giờ trước

Kante từ bỏ mức lương khổng lồ ở Saudi Arabia

Tiền vệ N’Golo Kante chuẩn bị khép lại quãng thời gian thi đấu tại Saudi Arabia để trở lại châu Âu chơi bóng.

36:2185 hôm qua

Kante mất bộn tiền khi rời Saudi Arabia

N’Golo Kante chấp nhận yêu cầu giảm lương từ Fenerbahce nhằm thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng sớm diễn ra trong tháng này.

09:10 14/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Kante Kante

    Đọc tiếp

    Ronaldo tiep tuc bo tap hinh anh

    Ronaldo tiếp tục bỏ tập

    28 phút trước 19:22 3/2/2026

    0

    Siêu sao người Bồ Đào Nha không góp mặt trong buổi tập mới nhất khi Al Nassr chuẩn bị cho trận đấu gặp Al Ittihad vào ngày 7/2.

    Cau thu bat khoc vi Chelsea hinh anh

    Cầu thủ bật khóc vì Chelsea

    43 phút trước 19:07 3/2/2026

    0

    Chuỗi quyết định chồng chéo và thiếu nhất quán của Chelsea khiến hành trình phát triển của Aaron Anselmino liên tục bị gián đoạn.

    Mot cu an mung noi thay vi the cua Zirkzee hinh anh

    Một cú ăn mừng nói thay vị thế của Zirkzee

    50 phút trước 19:00 3/2/2026

    0

    Sự cuồng nhiệt của Joshua Zirkzee sau bàn thắng quyết định của Benjamin Sesko không chỉ gây xúc động, mà còn hé lộ vai trò âm thầm nhưng quan trọng của anh tại Manchester United.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý