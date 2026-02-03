Thương vụ Kante đổ bể

Thương vụ đình đám liên quan đến tiền vệ N'Golo Kante đổ bể vào phút chót theo cách khó tin.

Truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận kế hoạch đổi người giữa Fenerbahce và Al-Ittihad không thể hoàn tất đúng hạn. Lý do là cả hai bên nộp hồ sơ lên hệ thống chuyển nhượng của FIFA quá muộn, chỉ trong những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, dù được hưởng khoảng thời gian gia hạn theo quy định, các tài liệu cần thiết không được phê duyệt kịp thời, khiến vụ làm ăn bị vô hiệu khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa.

Theo thỏa thuận ban đầu, tiền đạo En-Nesyri rời Fenerbahce để gia nhập Al-Ittihad, trong khi nhà vô địch World Cup 2018 cập bến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là thương vụ đáp ứng nhu cầu chuyên môn của cả hai CLB. Tuy nhiên, sai sót thủ tục khiến mọi kế hoạch đổ bể.

Việc không hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn khiến cả Kante lẫn En-Nesyri rơi vào tình thế "dở khóc dở cười" khi tương lai của họ bị treo lơ lửng. Trong bối cảnh đó, Fenerbahce và Al-Ittihad cùng gửi đơn đề nghị lên ban tổ chức Saudi Pro League, mong muốn được đặc cách cho phép hoàn tất thương vụ dù thời hạn chuyển nhượng đã trôi qua.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia chưa đưa ra phản hồi chính thức. Khả năng 2 thương vụ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cơ quan quản lý, song cơ hội lật ngược tình thế không cao.

Sau hơn 2 mùa khoác áo Al Ittihad và ra sân hơn 100 trận, Kante được cho là mong muốn tìm kiếm một thử thách mới, qua đó có thể tiếp tục thi đấu trong môi trường cạnh tranh cao hơn. Dù vậy, Kante có thể sẽ tiếp tục ở lại Saudi Arabia đến hết mùa giải.