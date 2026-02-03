Một cú ăn mừng nói thay vị thế của Zirkzee

Sự cuồng nhiệt của Joshua Zirkzee sau bàn thắng quyết định của Benjamin Sesko không chỉ gây xúc động, mà còn hé lộ vai trò âm thầm nhưng quan trọng của anh tại Manchester United.

Zirkzee (phải) lao vào sân ăn mừng khi Sesko ghi bàn trước Fulham.

Bàn thắng muộn của Benjamin Sesko vào lưới Fulham giúp Manchester United giành trọn ba điểm, nhưng khoảnh khắc đọng lại lâu hơn với nhiều cổ động viên lại đến từ một người không ghi bàn. Joshua Zirkzee, từ ghế dự bị, lao thẳng vào khung hình, nhảy qua Sesko và ăn mừng dữ dội hơn cả nhân vật chính. Một phản ứng bản năng, nhưng đủ để “gây nổi da gà” và gợi ra nhiều suy ngẫm.

Trên phương diện chuyên môn, Zirkzee đang ở vị thế không mấy dễ chịu. Anh hiện chỉ là lựa chọn dự phòng sau Sesko, và trong bối cảnh Bryan Mbeumo được ưu tiên cao hơn trên hàng công, thứ tự ấy còn có nguy cơ lùi sâu.

Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng, cơ hội của tiền đạo người Hà Lan không cải thiện, thậm chí còn thu hẹp hơn so với giai đoạn cuối dưới thời Ruben Amorim. Sesko, dù chưa đá chính dưới thời Carrick, lại liên tục để lại dấu ấn mỗi khi được tung vào sân. Anh góp công trong bàn quyết định trước Arsenal, rồi tự mình kết liễu Fulham.

Ngược lại, Zirkzee bỏ lỡ hai trận liên tiếp trước Arsenal và Fulham, một phần vì chấn thương nhẹ, phần khác vì lựa chọn chiến thuật. Với lịch thi đấu thưa và World Cup đang đến gần, sự thất vọng là điều có thể hiểu.

Zirkzee ăn mừng cùng Sesko.

Chính vì thế, phản ứng của Zirkzee sau bàn thắng của Sesko càng đáng chú ý. Thay vì thái độ lạnh nhạt hay giữ khoảng cách, anh là người bộc lộ niềm vui mạnh mẽ nhất.

Không có dấu hiệu của sự ganh đua tiêu cực, chỉ có cảm xúc thuần túy của một cầu thủ đặt lợi ích tập thể lên trên vị trí cá nhân. Đó là hình ảnh mà Carrick luôn muốn xây dựng trong phòng thay đồ.

Khoảnh khắc ấy cũng vô tình xác nhận một điều mà nhiều người hâm mộ MU đã nói từ lâu: Zirkzee là “nhân vật lớn” trong nội bộ. Anh không phải cái tên chắc suất trong đội hình, cũng chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng chuyên môn so với mức phí chuyển nhượng.

Tuy nhiên, trong phòng thay đồ, Zirkzee lại hiện diện theo cách khác. Anh thường được nhắc đến khi các cầu thủ trẻ nói về một người anh dẫn dắt, hay khi các trụ cột kể về đồng đội mang lại tiếng cười.

Với một tiền đạo trị giá lớn, đó không phải giá trị cốt lõi mà người ta mong đợi. Nhưng trong giai đoạn chuyển giao, khi MU cần hàn gắn tinh thần sau những xáo trộn trên băng ghế huấn luyện, kiểu ảnh hưởng ấy không hề nhỏ.

Zirkzee đủ vị thế để bày tỏ bất mãn, thậm chí gây áp lực lên HLV. Anh không làm vậy. Thay vào đó, anh chọn cách ủng hộ, cổ vũ và giữ bầu không khí tích cực.

Bóng đá đỉnh cao rốt cuộc vẫn xoay quanh hiệu suất trên sân. Nếu thời gian thi đấu không cải thiện, khả năng Zirkzee rời Old Trafford vào mùa hè là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng cho đến lúc đó, cú ăn mừng sau bàn thắng của Sesko đã nói rõ một điều: Zirkzee có thể không phải trung tâm của hàng công, nhưng anh đang là một phần quan trọng của tập thể mà Carrick cố gắng định hình. Và đôi khi, những khoảnh khắc như thế nói nhiều hơn cả một bản thống kê khô khan.