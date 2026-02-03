Dấu hiệu hồi kết của Ronaldo tại Al Nassr

Việc Cristiano Ronaldo được cho là từ chối thi đấu vì bất mãn với cách điều hành của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất cho hồi kết của anh tại Al Nassr.

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn đủ sức tạo ra địa chấn chỉ bằng một hành động cá nhân. Việc anh bị loại khỏi danh sách thi đấu trận gặp Al Riyadh, theo truyền thông Bồ Đào Nha, không đơn thuần là một quyết định chuyên môn. Đằng sau đó là sự bất mãn về chiến lược đầu tư của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) dành cho Al‑Nassr.

Khi CR7 không còn là trung tâm của bàn cờ quyền lực

Trong những năm đầu của kỷ nguyên Saudi Pro League, Ronaldo là biểu tượng, là nam châm truyền thông và là cánh cửa mở ra làn sóng sao lớn đổ bộ Trung Đông. Mức lương kỷ lục, sự ưu ái tối đa và các thương vụ đình đám từng khiến Al Nassr tin rằng họ là mũi nhọn của dự án. Nhưng bức tranh ấy đã đổi màu.

PIF vẫn chi tiền, song không còn dàn trải. Trọng tâm được phân bổ lại cho nhiều CLB cùng thuộc hệ sinh thái, trong đó Al‑Hilal và Al‑Ittihad nổi lên với thành tích và danh hiệu.

Al Nassr, dù chi gần 100 triệu bảng mùa hè trước, lại bước vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 với đúng một tân binh trẻ. Với Ronaldo, đó là tín hiệu không thể chấp nhận trong một cuộc đua đỉnh cao.

Cảm giác “bị đối xử khác” trở thành mồi lửa. Khi cùng một chủ sở hữu nhưng mức độ hậu thuẫn không đồng đều, mâu thuẫn là điều khó tránh. Và khi CR7, người từng là trung tâm của mọi chiến lược, nhận ra anh không còn giữ vị trí ấy, phản ứng mang tính biểu tượng xuất hiện.

Ronaldo không còn là trung tâm của Saudi Pro League.

Về chuyên môn, Ronaldo vẫn làm phần việc của mình. Anh ghi 17 bàn mùa này, chỉ kém Ivan Toney một bàn trong cuộc đua Vua phá lưới. Al Nassr sau giai đoạn chệch choạc đã thắng liền 5 trận, tiếp tục bám đuổi nhóm đầu. Nhưng bóng đá không chỉ là bàn thắng.

Sau hơn hai mùa rưỡi, danh hiệu duy nhất Ronaldo có được cùng Al Nassr là Arab Club Champions Cup 2023. Trong cùng khoảng thời gian ấy, các đối thủ được PIF chống lưng lần lượt thống trị giải quốc nội. Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế vì thế ngày một lớn, nhất là với một siêu sao quen chiến thắng.

Bài toán tiền bạc cũng không còn đơn giản như trước. Saudi Pro League đang chuyển hướng: giảm chi cho các ngôi sao lớn tuổi, ưu tiên cầu thủ trẻ có giá trị dài hạn. Con số chi tiêu sụt giảm trên toàn giải phản ánh rõ sự thay đổi. Ronaldo, dù là ngoại lệ về tầm ảnh hưởng, vẫn không thể đứng ngoài xu thế.

CR7 phản ứng, dự án Saudi Arabia đổi nhịp.

Trong bối cảnh đó, “đình công”, nếu đúng như những gì được tiết lộ, là thông điệp mạnh mẽ: Ronaldo muốn một dự án cạnh tranh ngay lập tức, không phải kế hoạch thắt lưng buộc bụng. Nhưng thông điệp ấy cũng có thể phản tác dụng, bởi nó đặt PIF trước lựa chọn khó: tiếp tục chiều lòng biểu tượng hay kiên định với chiến lược mới.

Hồi kết đã đến gần?

Ronaldo gia hạn hợp đồng, hướng tới World Cup cuối cùng cùng tuyển Bồ Đào Nha. Anh cần môi trường ổn định, tham vọng rõ ràng và sự ủng hộ tuyệt đối. Al Nassr lúc này có thể không đáp ứng đủ cả ba.

Nếu PIF không thay đổi cách phân bổ nguồn lực, xung đột lợi ích sẽ còn kéo dài. Một bên là siêu sao vĩ đại, quen được đặt ở trung tâm. Bên kia là dự án quốc gia, nơi không cá nhân nào lớn hơn chiến lược. Lịch sử bóng đá cho thấy, khi hai đường thẳng ấy không còn giao nhau, chia tay chỉ là vấn đề thời gian.

Ronaldo từng mở ra kỷ nguyên Saudi Arabia. Nhưng chính anh cũng có thể là người đầu tiên rời đi khi kỷ nguyên ấy bước sang chương mới. Và nếu điều đó xảy ra, “cuộc đình công một người” sẽ được nhớ tới như dấu mốc báo hiệu: Saudi Pro League đã trưởng thành đến mức không còn xoay quanh CR7.