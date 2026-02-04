Saudi Arabia ra tối hậu thư cho Ronaldo

Cristiano Ronaldo đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp tại Saudi Arabia.

Ronaldo được yêu cầu sớm trở lại thi đấu. Ảnh: Reuters.

Theo Sky Sports, các quan chức cấp cao của bóng đá Saudi Arabia tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của Ronaldo, nhất là khi anh đang hưởng mức thu nhập được cho là lên tới 500.000 bảng mỗi ngày. Họ đang thúc giục Ronaldo chấm dứt “cuộc đình công” và trở lại thi đấu, đặc biệt trong trận đại chiến với Al Ittihad vào ngày 7/2.

Cũng theo nguồn tin nói trên, dù còn 18 tháng hợp đồng với Al Nassr, Ronaldo vẫn có thể ra đi vào mùa hè nếu kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 43 triệu bảng. Tuy vậy, từ phía Saudi Arabia, họ khẳng định Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối và mọi quy định tài chính của giải đấu đều minh bạch, công bằng.

Giới chủ Saudi Arabia cho rằng mọi thứ không nghiêm trọng như Ronaldo nghĩ. Thương vụ Karim Benzema đến Al Hilal không được tài trợ bởi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) hay ban tổ chức giải đấu, mà đến từ nguồn tiền của Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Điều đó đồng nghĩa với việc Al Nassr hoàn toàn có thể tìm kiếm các nhà đầu tư tư nhân để tăng cường lực lượng, thay vì chỉ trông chờ vào PIF.

Ronaldo thể hiện thái độ bất mãn. Ảnh: Reuters.

Ronaldo đã vắng mặt trong chiến thắng gần nhất của Al Nassr trước Al Riyadh hôm 2/2, động thái được cho là liên quan trực tiếp đến sự không hài lòng của anh với ban lãnh đạo CLB. Dù chuẩn bị bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn nuôi tham vọng lớn, đặc biệt là mục tiêu giành chức vô địch Saudi Pro League lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, anh cho rằng Al Nassr không thể hiện đủ sự quyết đoán và tham vọng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Nguyên nhân chính khiến Ronaldo tức giận là việc các CLB do PIF sở hữu như Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad được cho là nhận nhiều ưu ái hơn.

Đáp lại quan điểm của Ronaldo, một thành viên của PIF cho rằng Al Nassr đã nhận hơn 400 triệu euro tiền “hỗ trợ”, nhưng lại có thành tích kém hơn các đội còn lại ít được đầu tư như Al Ahli hay Al Ittihad.

