Benzema lên tiếng sau ồn ào chuyển nhượng

Karim Benzema phá vỡ im lặng sau khi gia nhập Al Hilal, động thái được cho là giọt nước tràn ly khiến Cristiano Ronaldo bày tỏ sự bất mãn tại Al Nassr.

Thương vụ Benzema được cho là nguồn cơn khiến Ronaldo đình công.

Trên trang cá nhân, Benzema viết: "Chặng đường này khép lại, nhưng sự tôn trọng và lòng biết ơn sẽ luôn ở lại. Cảm ơn CLB, ban huấn luyện, các đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ vì sự chào đón, tình yêu và năng lượng mỗi ngày. Tôi ra đi với niềm tự hào, ngẩng cao đầu vì những gì chúng ta cùng nhau chia sẻ".

Tiền đạo người Pháp gia nhập Al Hilal đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. Sự xuất hiện của chân sút 38 tuổi giúp đội đang dẫn đầu Saudi Pro League gia tăng đáng kể sức mạnh ở cuộc đua vô địch, khi họ hơn Al Nassr đúng một điểm sau 19 vòng đấu.

Theo Sky News, việc Al Hilal chiêu mộ Benzema khiến Ronaldo không hài lòng, thậm chí đình công ở trận thắng Al Riyadh 1-0 hôm 2/2. Siêu sao người Bồ Đào Nha bức xúc bởi cách điều hành và phân bổ nguồn lực giữa các CLB thuộc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Hiện PIF nắm 75% cổ phần Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad.

Ở mùa 2025/26, Al Hilal chi mạnh tay nhất giải với khoảng 166,5 triệu bảng, trong khi Al Nassr chỉ đứng thứ 4 với 89,8 triệu bảng, thấp hơn cả Al-Qadsiah và NEOM. Điều này càng làm dấy lên cảm giác bị "bỏ rơi" của Ronaldo. Thực tế, anh chưa thể vô địch kể từ khi sang Trung Đông, trái ngược với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ tại Anh, Tây Ban Nha và Italy.

Bất chấp những ồn ào xung quanh vụ chuyển nhượng, Benzema được kỳ vọng trở thành mảnh ghép then chốt của Al Hilal trong cuộc đua vô địch. Một chương mới mở ra với Benzema, đồng thời thổi bùng thêm ngọn lửa cạnh tranh khốc liệt tại Saudi Pro League.