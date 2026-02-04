MU ra quyết định về Ronaldo

Manchester United không có ý định đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Giai đoạn trước đó của Ronaldo tại MU kết thúc trong không khí căng thẳng.

Ronaldo đứng trước khả năng chia tay Al Nassr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Truyền thông châu Âu khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha để ngỏ khả năng trở lại Old Trafford. CR7 thậm chí sẵn sàng giảm lương để khoác áo Manchester United.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU khẳng định rõ ràng rằng họ không có ý định tái hợp với Ronaldo. Đội ngũ điều hành của MU, dưới sự dẫn dắt của INEOS, tập trung vào xây dựng đội hình trẻ và dài hạn, chiêu mộ những ngôi sao tương lai, thay vì chi tiêu quá mức cho các cái tên lớn tuổi.

Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn nổi loạn ở Saudi Arabia. Anh không góp mặt trong buổi tập mới nhất khi Al Nassr chuẩn bị cho trận đấu gặp Al Ittihad vào ngày 7/2. Điều này tiếp tục làm dấy lên đồn đoán về khả năng CR7 sẽ chia tay Al Nassr vào cuối mùa giải này.

Theo tờ Record, hợp đồng giữa Ronaldo và Al Nassr có điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro. Ronaldo ngày càng tỏ ra không hài lòng với tình hình hiện tại ở Saudi Pro League và sẵn sàng cân nhắc một bước ngoặt mới trong sự nghiệp, dù chuẩn bị bước sang tuổi 41.

Trong bối cảnh đó, giải MLS tại Mỹ được xem là một lựa chọn nghiêm túc, mở ra viễn cảnh Ronaldo tái ngộ đại kình địch Lionel Messi, người đang khoác áo Inter Miami. Bên cạnh đó, khả năng CR7 trở lại châu Âu cũng không bị loại trừ, dù điểm đến cụ thể vẫn là ẩn số.

