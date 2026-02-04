Vận xui đeo bám MU

Manchester United đang bay cao dưới thời Michael Carrick, nhưng hàng loạt thống kê chỉ ra rằng vận may vẫn ngoảnh mặt với đội chủ sân Old Trafford.

Manchester United hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League và đã tự đưa mình trở lại cuộc đua Champions League bằng ba chiến thắng liên tiếp. Dưới thời Michael Carrick, đội bóng cho thấy diện mạo mạch lạc hơn, tấn công sắc nét hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn. Khoảng cách với Manchester City ở vị trí thứ hai chỉ còn sáu điểm, đủ để thắp lên hy vọng về một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đằng sau chuỗi kết quả tích cực ấy là cảm giác tiếc nuối kéo dài. Không ít trận đấu, MU chơi trên chân đối thủ nhưng lại không thu về kết quả tối đa. Các dữ liệu thống kê đang phác họa khá rõ một mùa giải "Quỷ đỏ" thiếu may mắn đúng vào những thời điểm quyết định.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa 2025/26, MU ghi 44 bàn tại Premier League. Con số này vượt tổng số bàn thắng của họ ở cả mùa trước, dù phía giải đấu vẫn còn 14 vòng.

Đáng chú ý, MU là đội sút trúng khung gỗ nhiều nhất giải, với 18 lần bóng tìm đến cột dọc hoặc xà ngang. Khoảng cách với các đối thủ trực tiếp là khá lớn, khi Newcastle có 14 lần còn Manchester City chỉ 11. Những cú dứt điểm ấy, nếu đi vào lưới, có thể đã thay đổi cục diện không ít trận đấu sít sao.

Sự thiệt thòi còn thể hiện ở các quyết định penalty. MU mới chỉ được hưởng hai quả phạt đền từ đầu mùa. Theo thống kê của FotMob, họ có tới 665 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tức trung bình hơn 330 lần chạm bóng mới đổi được một quả penalty. MU cùng Liverpool và Everton là ba đội được hưởng ít phạt đền nhất giải.

Bruno Fernandes là hình ảnh tiêu biểu cho cảm giác "đen đủi" đó. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 5 bàn và có 12 kiến tạo, là trung tâm sáng tạo của MU. Dù vậy, anh đã năm lần đưa bóng trúng khung gỗ, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Premier League, trong khi số cú sút chỉ ở mức trung bình.

MU đang tiến lên bằng thực lực và sự ổn định. Nhưng nếu vận may không sớm mỉm cười, những chi tiết nhỏ vẫn có thể tiếp tục ngăn họ chạm tới giới hạn cao nhất của mùa giải.

