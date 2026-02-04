Mua hụt Semenyo vô tình giúp MU

Người hâm mộ MU từng thất vọng khi đội bóng bỏ lỡ Antoine Semenyo, nhưng thương vụ thất bại đó lại mang đến tác động tích cực cho đội bóng.

Không mua Semenyo, MU giữ lại được số tiền lớn để thực hiện tham vọng cho mua hè.

Phiên chợ đông 2026 khép lại trong im ắng với MU bởi không có bản hợp đồng đình đám nào được công bố. Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa đội bóng thiếu định hướng.

Ở giai đoạn đầu tháng 1, khi Ruben Amorim vẫn tại vị, INEOS vạch sẵn kế hoạch phát triển dài hạn xoay quanh chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Sơ đồ 3-4-2-1 được xác định là nền tảng, kéo theo nhu cầu bổ sung những nhân tố phù hợp tuyệt đối với hệ thống này.

Trong bối cảnh đó, Antoine Semenyo nổi lên như mục tiêu hàng đầu. Cầu thủ 26 tuổi được Amorim đánh giá cao nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng hoạt động rộng.

MU nhanh chóng nhập cuộc khi Semenyo có điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ sớm biến thành cuộc đua tay đôi với Man City, và phần thắng cuối cùng thuộc về "gã hàng xóm".

Semenyo chọn Etihad, để lại sự hụt hẫng lớn cho sân Old Trafford. Thời điểm ấy, không ít cổ động viên coi đây là một thất bại khác trên bàn đàm phán.

Nhưng chỉ ít ngày sau, cục diện thay đổi hoàn toàn. Amorim bị sa thải, còn Michael Carrick được trao quyền tạm thời. MU lập tức quay về sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc và nhanh chóng tìm lại sự ổn định.

Semenyo chọn Man City thay vì MU. Ảnh: Reuters.

Ba chiến thắng liên tiếp dưới thời Carrick không chỉ giúp "Quỷ đỏ" cải thiện tinh thần mà còn đưa họ trở lại cuộc đua giành vé Champions League. Trong bối cảnh đó, việc không chi 65 triệu bảng cho Semenyo bỗng trở thành một điểm cộng.

MU tránh được rủi ro đầu tư lớn cho một cầu thủ phù hợp với triết lý của HLV đã rời ghế, đồng thời giữ được nguồn lực tài chính quan trọng.

INEOS vẫn khẳng định Carrick chỉ là giải pháp ngắn hạn, và mùa hè 2026 sẽ là thời điểm MU bổ nhiệm HLV chính thức, song song với công cuộc tái thiết tuyến giữa. Nhờ khoản ngân sách giữ lại từ thương vụ Semenyo, đội bóng có cơ sở để nhắm tới những mục tiêu phù hợp hơn như Elliot Anderson hay Adam Wharton – những cái tên gắn với tầm nhìn dài hạn thay vì những quyết định nhất thời.

Trong bóng đá, không phải thương vụ thất bại nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Với MU, việc mua hụt Semenyo có thể chính là bước lùi cần thiết để tạo đà cho một hướng đi đúng đắn hơn.

