Bến đỗ mới của Casemiro

Việc Casemiro chia tay MU vào mùa hè này đang thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng trên khắp thế giới.

Casemiro rời MU vào cuối mùa này. Ảnh: Reuters.

Theo AS, LA Galaxy đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ người Brazil theo dạng chuyển nhượng tự do. Giải MLS được đánh giá là ít khắc nghiệt hơn về mặt thể lực so với Premier League, qua đó giúp giảm tải áp lực cho mẫu tiền vệ đã lớn tuổi như Casemiro.

Ngoài ra, dự án thể thao của LA Galaxy cùng lối sống tại California được cho là rất hấp dẫn với cựu sao Real Madrid.

Dù mới chỉ dừng ở mức tiếp xúc ban đầu và chưa có thỏa thuận chính thức, khả năng Casemiro chuyển sang MLS đang dần trở nên rõ ràng. Trước đó, nhiều ngôi sao lớn tuổi cũng đã lựa chọn giải đấu này làm điểm đến trước khi giải nghệ.

Nếu gia nhập LA Galaxy, Casemiro có thể trở thành đồng đội của Marco Reus, cựu danh thủ từng khoác áo Borussia Dortmund.

Trước mắt, cựu sao Real Madrid vẫn dành trọn sự tập trung cho những tháng cuối cùng tại Old Trafford, với mục tiêu khép lại quãng thời gian khoác áo MU bằng những màn trình diễn thuyết phục.

Casemiro có thể đến MLS. Ảnh: Reuters.

Tính đến thời điểm hiện tại, Casemiro đã ra sân 22 trận trên mọi đấu trường, trong đó có tới 19 lần đá chính. Sự hiện diện của anh giúp tuyến giữa MU trở nên chắc chắn hơn, đồng thời tiền vệ người Brazil cũng đóng góp 4 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Casemiro đá chính trong hai trận đầu tiên và đóng vai trò quan trọng trong các chiến thắng trước Manchester City và Arsenal tại Premier League.

Gia nhập MU từ Real Madrid vào mùa hè năm 2022, Casemiro nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét. Ngay trong mùa giải đầu tiên, anh góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh và cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League. Khả năng đánh chặn, kinh nghiệm dày dạn cùng bản lĩnh của một nhà vô địch Champions League nhiều lần giúp Casemiro trở thành trụ cột nơi tuyến giữa.

