Ronaldo có nên tạo thương vụ 'điên rồ' với MU?

Khả năng Cristiano Ronaldo trở lại khoác áo MU lần thứ ba trong sự nghiệp đang trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận.

Ronaldo được đồn đoán có thể trở lại MU. Ảnh: Reuters.

Hôm 2/2, báo chí thế giới cho biết siêu sao người Bồ Đào Nha không còn hài lòng với tình hình hiện tại ở Al Nassr. MU, đội bóng cũ của Ronaldo, được đánh giá là bến đỗ tiềm năng nếu CR7 muốn trở lại châu Âu thi đấu.

Trước những đồn đoán về khả năng trở lại Old Trafford, cựu hậu vệ Wes Brown, người từng sát cánh cùng Ronaldo trong giai đoạn thành công rực rỡ của MU, đã lên tiếng.

Chia sẻ ngày 3/2, Brown cho rằng một cuộc tái hợp là điều rất khó xảy ra. “Ronaldo không vui, nhưng cậu ấy có trở lại MU lần thứ ba không ư? Tôi nghĩ là không. Tôi không thể hình dung điều đó xảy ra. MLS có thể là một lựa chọn, hoặc trở về Bồ Đào Nha thi đấu. Cậu ấy vẫn sẽ có rất nhiều phương án”, Brown nhận định.

Brown cũng nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của Ronaldo lúc này là tiếp tục thi đấu để hướng tới World Cup 2026, đồng thời tin rằng cuộc khủng hoảng hiện tại ở Al Nassr rồi sẽ được giải quyết.

Ronaldo bất mãn với giới chủ Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, thị trường chuyển nhượng vẫn mở ra nhiều khả năng cho CR7, khi các CLB tại MLS và châu Âu được cho là đang theo dõi sát sao tình hình. Với điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro trong hợp đồng, Ronaldo có thể rời Al Nassr nếu có đội bóng sẵn sàng chi tiền.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa Ronaldo và MU từng rạn nứt sau bài phỏng vấn gây chấn động giữa CR7 và nhà báo Piers Morgan vào cuối năm 2022. Thời điểm đó, siêu sao người Bồ Đào Nha không tiếc lời chỉ trích đội bóng cũ, khiến nhiều người hâm mộ “Quỷ đỏ” quay lưng với anh.

Ở mùa giải 2025/26, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, nhưng cho đến nay, danh hiệu duy nhất anh giành được cùng đội bóng mới chỉ là Arab Champions Cup 2023. Dù Al Nassr đang bám sát Al Hilal trên bảng xếp hạng SPL (kém đúng 1 điểm sau 19 vòng), sự bất mãn của Ronaldo vẫn ngày càng gia tăng.

