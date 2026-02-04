Hình ảnh gây lo ngại của Bellingham

Hình ảnh Jude Bellingham đeo mặt nạ oxy sau chấn thương khiến người hâm mộ Real Madrid lẫn tuyển Anh không khỏi lo lắng, trong bối cảnh World Cup 2026 đang cận kề.

Bellingham phải đeo mặt nạ oxy.

Tiền vệ 22 tuổi buộc phải rời sân chỉ sau khoảng 10 phút thi đấu trong chiến thắng 2-1 trước Rayo Vallecano hôm 1/2. Trong một pha tăng tốc hướng về phía bóng, Bellingham bất ngờ khựng lại, ôm chặt đùi trái rồi ngã xuống sân. Ngôi sao người Anh tỏ rõ sự đau đớn, bật khóc ngay trên sân và cần sự trợ giúp của đồng đội cũng như đội ngũ y tế để có thể đứng dậy, trước khi tập tễnh rời sân.

Theo các nguồn tin, Bellingham cảm thấy không thoải mái từ lúc khởi động nhưng vẫn quyết định ra sân thi đấu. Sau trận, anh đăng tải một bức ảnh selfie đeo mặt nạ oxy trên ứng dụng cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Life goes on" (Tạm dịch: Cuộc sống vẫn tiếp diễn). Hình ảnh này lập tức làm dấy lên nhiều lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Bellingham từng khởi đầu mùa giải với vấn đề ở vai, song trở lại mạnh mẽ và trở thành trụ cột dưới thời Xabi Alonso, trước khi tiếp tục giữ vai trò quan trọng khi Arbeloa tiếp quản. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha cho biết tiền vệ này nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần.

Đây rõ ràng là tin không vui với HLV Thomas Tuchel, trong bối cảnh thời gian hướng tới World Cup đang được đếm ngược. Bellingham là nhân tố then chốt của "Tam sư" ở hai giải đấu lớn gần nhất, ghi 6 bàn và kiến tạo 10 lần sau 46 trận, trong đó có 3 bàn tại World Cup và Euro.

Chấn thương mới khiến Bellingham bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở loạt giao hữu tháng 3 với Uruguay và Nhật Bản, đồng thời có thể ảnh hưởng tới cơ hội cạnh tranh danh hiệu của "Los Blancos" ở giai đoạn then chốt.

