Cú sốc của Real Madrid trước trận gặp Benfica

Tiền vệ Jude Bellingham sẽ phải ngồi ngoài khoảng một tháng để điều trị chấn thương gân kheo.

Bellingham phải nghỉ thi đấu. Ảnh: Reuters

Theo thông báo chính thức trên trang chủ Real Madrid, Bellingham dính chấn thương ở đùi trái và cần thời gian hồi phục dài hơn dự kiến. Ngôi sao người Anh buộc phải rời sân chỉ sau 9 phút thi đấu trong trận gặp Rayo Vallecano trên sân Bernabeu, để lại nỗi lo lớn cho ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Real Madrid.

Tình huống chấn thương xảy ra khi Bellingham bứt tốc đuổi theo một đường bóng dài. Anh bất ngờ khựng lại, ôm chặt phía sau đùi và ra dấu không thể tiếp tục thi đấu.

Dù vẫn có thể tự rời sân, tiền vệ 22 tuổi không giấu được sự thất vọng khi bật khóc trên đường vào đường hầm, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Chấn thương của Bellingham đến vào thời điểm nhạy cảm với Real Madrid. Đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa đang bám đuổi Barcelona sát sao trong cuộc đua vô địch La Liga, khi chỉ kém đối thủ đúng một điểm trên bảng xếp hạng.

Bellingham chấn thương ở trận gặp Vallecano. Ảnh: Reuters.

Trong thời gian Bellingham vắng mặt, Real Madrid sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và đầy thử thách. Trước mắt là chuyến làm khách trên sân Valencia vào ngày 9/2, trước khi bước vào loạt trận then chốt tại vòng play-off Champions League gặp Benfica.

Đáng chú ý, Bellingham gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ cả hai lượt trận play-off với đại diện Bồ Đào Nha vào cuối tháng này. Đây là tổn thất không nhỏ, dù tiền vệ này cũng chơi không tốt trong trận thua 2-4 của Real Madrid trước Benfica hồi giữa tuần trước.

Ban huấn luyện Real Madrid đang theo dõi sát quá trình hồi phục của Bellingham, đồng thời cân nhắc các phương án thay thế nhằm giảm thiểu tác động từ sự vắng mặt của anh. Với cá nhân Bellingham, mục tiêu hàng đầu là hồi phục và sớm trở lại sân cỏ, tránh ảnh hưởng đến phong độ cũng như kế hoạch hướng tới World Cup 2026.

