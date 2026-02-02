Real Madrid ra giá bán Bellingham

Real Madrid được cho là có thể chia tay tiền vệ Jude Bellingham nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Real muốn thu về hơn 135 triệu euro cho Bellingham.

Gần 3 năm trước, Real Madrid chi hơn 103 triệu euro để chiêu mộ Bellingham từ Dortmund, kèm các điều khoản phụ có thể nâng tổng giá trị thương vụ lên gần 135 triệu euro. Khi đó, tiền vệ này mới 19 tuổi và ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2029, nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt tại Madrid.

Trước khi cập bến La Liga, Bellingham từng được liên hệ chặt chẽ với nhiều CLB Premier League, đặc biệt là Liverpool. Hiện tại, Chelsea được cho là nhập cuộc, và Real Madrid cũng không hoàn toàn đóng sập khả năng bán người.

Theo Sportbible, Chủ tịch Florentino Perez đánh giá cao Bellingham, song Real Madrid có thể cân nhắc thương vụ chuyển nhượng nếu động thái này giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu dài hạn là Enzo Fernandez. Ngược lại, Chelsea muốn đưa Bellingham trở lại nước Anh trước mùa giải 2026/27.

Nguồn tin tiết lộ Real Madrid chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức giá vượt ngưỡng 135 triệu euro cho Bellingham. Trong khi đó, Fernandez cũng được định giá không thấp, bởi Chelsea từng chi hơn 120 triệu euro để đưa anh về từ Benfica và ràng buộc bằng hợp đồng kéo dài đến năm 2031.

Khả năng xuất hiện một thỏa thuận trao đổi kèm tiền mặt vẫn còn bỏ ngỏ và phụ thuộc vào lập trường của hai CLB cũng như mong muốn cá nhân của các cầu thủ. Hiện tại, cả Bellingham lẫn Fernandez đều đóng vai trò quan trọng ở đội bóng chủ quản.

Dù vậy, sức hút của Premier League có thể làm Bellingham lung lay, trong khi viễn cảnh khoác áo CLB giàu thành tích nhất châu Âu chắc chắn khiến Fernandez không thể làm ngơ.

