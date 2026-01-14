Bellingham phẫn nộ

Tiền vệ Jude Bellingham lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng anh có mối quan hệ không tốt với HLV Xabi Alonso.

Bellingham tức giận vì tin đồn không đúng sự thật. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi HLV Alonso rời ghế nóng tại sân Bernabeu, hàng loạt thông tin hậu trường đã được đăng tải, trong đó có những cáo buộc cho rằng ông gặp mâu thuẫn với một số trụ cột trong phòng thay đồ, đặc biệt là Jude Bellingham.

Trước những đồn đoán lan rộng, tiền vệ người Anh đã quyết định lên tiếng. Thông qua ứng dụng cá nhân JB5, Bellingham bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích gay gắt các nguồn tin mà anh cho là thiếu kiểm chứng.

Ngôi sao tuyển Anh khẳng định những thông tin về mối quan hệ căng thẳng giữa anh và Alonso là hoàn toàn bịa đặt, đồng thời gọi những đơn vị phát tán tin đồn này là “những tên hề”.

Bellingham cũng nhấn mạnh người hâm mộ không nên tin mọi điều được viết ra chỉ nhằm câu kéo lượt xem và tạo tranh cãi. Sau đó, tuyển thủ người Anh cũng chia sẻ hình ảnh chụp màn hình một bài đăng từ tài khoản TheMadridZone, liên quan đến bài viết của nhà báo Mario Cortegana (Athletic), như một cách phản bác các luồng tin sai lệch.

Trước đó, HLV Alonso từng được cho là có mâu thuẫn công khai với Vinicius Jr. Tuy nhiên, riêng trường hợp của Bellingham, tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định anh luôn giữ mối quan hệ chuyên nghiệp và tôn trọng với cựu HLV trưởng Real Madrid.

Arbeloa, cựu hậu vệ Real Madrid, sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của CLB sau khi Alonso rời đi.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.