Cú sốc với Bellingham

Tiền vệ Jude Bellingham khiến cả sân Bernabeu chết lặng khi phải rời sân sớm vì chấn thương gân khoeo trong trận đấu giữa Real Madrid và Rayo Vallecano tại vòng 22 La Liga tối 1/2.

Bellingham dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Sự cố xảy ra ngay phút thứ 10, khi ngôi sao người Anh bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. Bellingham tỏ ra đau đớn, liên tục ôm phía sau đùi phải và hét lên trong đau đớn, trước khi không thể tiếp tục thi đấu.

Máy quay truyền hình cũng ghi lại khoảnh khắc tiền vệ 22 tuổi lau nước mắt khi đội ngũ y tế tiến hành kiểm tra nhanh bên đường biên. Chỉ chưa đầy 10 phút sau thời điểm bóng lăn, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid buộc phải rút Bellingham ra sân và tung Brahim Díaz vào thay thế.

Chỉ 5 phút sau khi vào sân thay Bellingham, Diaz đã có pha kiến tạo giúp Vinicius mở tỷ số cho Real Madrid.

Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định, Real Madrid chắc chắn không muốn mất Bellingham. Dù vậy, bản thân tiền vệ người Anh lại đang hứng chịu những chỉ trích từ dư luận vì phong độ không tốt.

Bellingham vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng Bellingham chơi thiếu sáng tạo, thể lực và sự năng động trong những trận đấu lớn. Trong bài viết mới nhất, Marca nhận định Bellingham thi đấu mờ nhạt ở các thời điểm chịu áp lực cao, đặc biệt khi đá cặp cùng Vinícius. Những chỉ trích này xuất hiện sau thất bại nặng nề 2-4 của Real Madrid trước Benfica tại Champions League hôm 29/1.

Dù vậy, tân HLV Arbeloa lại đưa ra góc nhìn khác. Cựu hậu vệ Real Madrid khẳng định ông hài lòng với những gì Bellingham thể hiện, bất chấp làn sóng chỉ trích từ truyền thông. Đáng chú ý, tiền vệ 22 tuổi đã đá chính tất cả, trừ một trận, trong ba tháng gần nhất, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của anh trong kế hoạch của CLB.

