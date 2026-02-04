Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real muốn nổ 'bom tấn' giá 120 triệu bảng

  Thứ tư, 4/2/2026
Real Madrid được cho là ám ảnh với việc chiêu mộ Enzo Fernandez khi sẵn sàng chi ra 120 triệu bảng để đạt được mục tiêu bằng mọi giá.

Theo AS, ban lãnh đạo Real chuẩn bị sẵn kế hoạch dài hạn cho tuyến giữa, với Jude Bellingham, Federico Valverde và Arda Guler là những trụ cột tương lai. Tuy nhiên, đội bóng vẫn muốn đầu tư lớn để mang về thêm một tiền vệ đẳng cấp.

Nguồn tin từ Fichajes cho biết mục tiêu hàng đầu của Real chính là Enzo Fernandez. "Los Blancos" sẵn sàng chi khoảng 120 triệu bảng để thuyết phục Chelsea nhả người. Nhà vô địch World Cup 2022 được cho là sẵn sàng khoác áo Real Madrid và không hài lòng với việc Chelsea thiếu ổn định dưới quyền sở hữu hiện tại.

Dù vậy, Chelsea không ở thế yếu. Dưới thời HLV Liam Rosenior, họ vào vòng 1/8 Champions League và đang đứng thứ 5 tại Premier League. Điều đó hứa hẹn biến thương vụ Fernandez thành một trong những câu chuyện chuyển nhượng khó đoán nhất hè 2026.

Với Real Madrid, sau một năm chi tiêu mạnh tay, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phần nào án binh bất động ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Mùa hè vừa qua, Real bỏ ra tổng cộng 93 triệu bảng cho hai bản hợp đồng lớn nhất là Dean Huijsen và Alvaro Carreras.

Ngoài ra, họ còn chi khoảng 10 triệu bảng để sớm đón Trent Alexander-Arnold trong tháng 6, qua đó giúp hậu vệ này đủ điều kiện dự FIFA Club World Cup 2025, trước khi ký hợp đồng chính thức khi hết hạn với Liverpool. Chưa dừng lại ở đó, Real tiếp tục đầu tư khoảng 40 triệu bảng để đưa tài năng trẻ Franco Mastantuono từ River Plate về Bernabeu.

Những khoản chi đó khiến Real gần như không hoạt động đáng kể trong tháng 1, ngoài sự kiện gây chấn động là sa thải HLV Xabi Alonso và bổ nhiệm Alvaro Arbeloa lên thay. Trước đó, Real cũng chia tay Luka Modric khi hợp đồng của tiền vệ huyền thoại này hết hạn, khép lại một chương huy hoàng kéo dài hơn một thập kỷ.

Báo động với Real Madrid

Real Madrid để thủng lưới 94 bàn chỉ trong 76 trận đấu trên mọi đấu trường kể từ đầu năm 2025, con số tệ thứ hai trong top 5 giải hàng đầu châu Âu.

Real Madrid ra giá bán Bellingham

Real Madrid được cho là có thể chia tay tiền vệ Jude Bellingham nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

La Liga ra tay với trọng tài, Barca vẫn thiệt đủ đường

Gil Manzano, trọng tài bắt chính trận Real Sociedad thắng Barcelona 2-1 ở vòng 20 La Liga, bị ban tổ chức La Liga kỷ luật vì hàng loạt tình huống xử lý không chuẩn mực gây bão dư luận.

Hinh anh gay lo ngai cua Bellingham hinh anh

Hình ảnh gây lo ngại của Bellingham

Hình ảnh Jude Bellingham đeo mặt nạ oxy sau chấn thương khiến người hâm mộ Real Madrid lẫn tuyển Anh không khỏi lo lắng, trong bối cảnh World Cup 2026 đang cận kề.

