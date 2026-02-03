Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo động với Real Madrid

  • Thứ ba, 3/2/2026 13:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid để thủng lưới 94 bàn chỉ trong 76 trận đấu trên mọi đấu trường kể từ đầu năm 2025, con số tệ thứ hai trong top 5 giải hàng đầu châu Âu.

Quá nhiều vấn đề lộ ra với Real Madrid trong thời gian qua.

Theo thống kê từ Opta, hàng thủ của "Los Blancos" gặp vấn đề nghiêm trọng trong khoảng thời gian hơn một năm qua, với trung bình hơn 1,23 bàn thua mỗi trận. Trong số các đội bóng thuộc top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), chỉ có Eintracht Frankfurt để thủng lưới nhiều hơn, với 96 bàn trong 55 trận.

Kể từ đầu năm 2025, Real Madrid có lịch thi đấu bận rộn với tổng cộng 76 trận trên mọi đấu trường, bao gồm La Liga, Champions League, Copa del Rey, FIFA Club World Cup, phần nào giải thích cho số lượng bàn thua tăng vọt.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là hiện tượng đáng báo động đối với đội bóng La Liga. Bởi lẽ, nhiều CLB hàng đầu khác ở Premier League cũng chơi số lượng trận đấu nhiều như Real Madrid, nhưng không thủng lưới nhiều bằng.

Trước đó, tính trong năm dương lịch 2025, Real Madrid để thủng lưới tổng cộng 80 bàn sau 67 trận đấu. Con số này khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở thành một trong những đội có hàng thủ tệ nhất tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1).

Chỉ Tottenham Hotspur, đội để lọt lưới 83 bàn chỉ sau 59 trận, có hàng thủ tệ hơn Real Madrid trong năm dương lịch 2025. Dù sở hữu thủ môn hàng đầu thế giới Thibaut Courtois, người thực hiện tới 174 pha cứu thua trong năm 2025, việc Real nhận số bàn thua cao bất ngờ lộ rõ sự bất ổn.

Tường Linh

Real Madrid La Liga

