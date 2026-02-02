La Liga ra tay với trọng tài, Barca vẫn thiệt đủ đường

Gil Manzano, trọng tài bắt chính trận Real Sociedad thắng Barcelona 2-1 ở vòng 20 La Liga, bị ban tổ chức La Liga kỷ luật vì hàng loạt tình huống xử lý không chuẩn mực gây bão dư luận.

Barca nhận nhiều quyết định bất công trong trận thua Real Sociedad. Ảnh: Reuters.

Cuối tuần qua, Barcelona tiếp tục có phong độ cao tại La Liga bằng chiến thắng 3-1 trước Elche, qua đó duy trì ngôi đầu bảng với cách biệt mong manh một điểm so với Real Madrid. Tuy nhiên, cục diện cuộc đua vô địch vẫn căng thẳng, một phần do thất bại gây tranh cãi của đội bóng xứ Catalonia trước Real Sociedad cách đây hai tuần, trận đấu kéo khoảng cách giữa hai kình địch xuống chỉ còn 1 điểm.

Tâm điểm tranh cãi nằm ở công tác trọng tài của Gil Manzano. Ở trận đấu đó, hàng loạt quyết định của ông bị chỉ trích dữ dội, điển hình là một bàn thắng của Barcelona không được công nhận vì lỗi việt vị, một tình huống phạm lỗi trong pha dẫn đến bàn của Real Sociedad bị bỏ qua.

Đặc biệt là pha vào bóng với Pedri chỉ bị rút thẻ vàng ban đầu, trước khi VAR can thiệp xác định lỗi thẻ đỏ đối với Carlos Soler.

Sau trận, Frenkie de Jong còn công khai bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng trọng tài thiếu đối thoại và có thái độ không phù hợp với các cầu thủ Barcelona, kể cả là người mang băng đội trưởng như anh. Tiền vệ người Hà Lan cũng nhắc đến tình huống bản thân bị phạt thẻ vàng khi chất vấn việc câu giờ, coi đó là minh chứng cho sự thiếu cân bằng trong cách điều hành.

Đáng chú ý, Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài sau đó đánh giá không tích cực đối với một số quyết định then chốt của Gil Manzano, bao gồm tình huống thẻ đỏ nói trên và pha phạm lỗi của Dani Olmo với Kubo trước khi Fermin Lopez ghi bàn.

Theo SPORT, hệ quả là Gil Manzano không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng đấu mới nhất. Đây là quyết định kỹ thuật, phù hợp với chính sách mới của bộ phận trọng tài La Liga: phân công dựa trên hiệu quả chuyên môn, không dựa vào danh tiếng hay thâm niên.

Với Barcelona, động thái này phần nào được xem như sự "giải oan" với những thiệt thòi mà họ phải nhận trong trận thua Sociedad. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Barca cho rằng án phạt là phải có, còn cơ hội ghi điểm rõ ràng trong trận đấu đó đã trôi qua không thể nào lấy lại.