Pha bỏ lỡ gây sốc của tiền đạo Barcelona

Tiền đạo Ferran Torres có pha bỏ lỡ gây tiếc nuối trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Elche tại vòng 22 La Liga, diễn ra rạng sáng 1/2.

Phút 32, Ferran Torres đứng trước cơ hội thuận lợi để nâng tỷ số lên 2-1 trước Elche. Nhận đường chọc khe tinh tế từ đồng đội, tiền đạo người Tây Ban Nha thoát xuống và đối mặt trực tiếp với thủ môn đội chủ nhà.

Trong tình huống tưởng chừng bàn thắng đến với đội khách, cú dứt điểm của Torres lại đưa bóng dội xà ngang. Đáng chú ý, bóng bật trở lại trúng đầu chính anh trước khi tiếp tục tìm đến xà ngang lần thứ hai, khiến các cầu thủ hai đội, ban huấn luyện cùng khán giả trên sân ngỡ ngàng.

Torres hai lần đưa bóng chạm xà ngang.

Máy quay truyền hình ngay lập tức bắt trọn khoảnh khắc HLV Hansi Flick ôm đầu, tỏ rõ sự không tin vào những gì vừa xảy ra sau pha bỏ lỡ khó tin của cậu học trò.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên cũng bày tỏ sự kinh ngạc. Một tài khoản bình luận: “Pha bỏ lỡ của mùa giải là đây”. Người khác hài hước viết: “Torres chắc sẽ ám ảnh với pha bóng này đến hết sự nghiệp”.

Rất may cho Torres, tình huống hỏng ăn ấy không biến anh thành tội đồ. Chỉ 8 phút sau, tiền đạo này kịp thời sửa sai bằng một pha dứt điểm chính xác, giúp Barcelona vượt lên dẫn 2-1 và lấy lại thế chủ động hoàn toàn. Trước khi trận đấu khép lại, Marcus Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng xứ Catalonia ở phút 72.

Đây là trận thắng thứ 15 của Barcelona trong 16 trận chính thức gần nhất, cho thấy sự ổn định đáng nể dưới thời HLV Hansi Flick. Kết quả này cũng giúp Barca nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 4 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Trái ngược với hình ảnh thăng hoa của Barcelona, Elche tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Đội chủ nhà chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 15 vòng đấu gần nhất tại La Liga và hiện vẫn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

