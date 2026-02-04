Tranh cãi Ronaldo - Benzema mở đường cho SPL đón 'bom tấn' mới

Sau những căng thẳng xoay quanh Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, Saudi Pro League đứng trước bước ngoặt mới trên thị trường chuyển nhượng.

Benzema và Ronaldo tạo nên ồn ào chuyển nhượng ở Saudi Arabia thời gian qua.

Đầu tuần này, Benzema hoàn tất vụ chuyển nhượng tranh cãi từ Al-Ittihad sang Al-Hilal, sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn với đội bóng cũ do Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) kiểm soát. Bản hợp đồng 18 tháng ấy lập tức tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội trong nội bộ giải đấu, đặc biệt từ Ronaldo.

CR7 từ chối ra sân để phản đối việc PIF cho phép đối thủ Al-Hilal tăng cường lực lượng, trong khi Al Nassr không nhận được mức đầu tư tương xứng. Sự bất mãn này càng lớn khi Al-Nassr chỉ bổ sung Kingsley Coman và Joao Felix từ mùa hè, còn Hilal tiếp tục được bơm tiền ở giữa mùa giải.

Ở chiều ngược lại, sự ra đi của Benzema để lại khoảng trống tài chính khổng lồ tại Al-Ittihad. Tiền đạo người Pháp từng nhận mức lương xấp xỉ 1 triệu bảng mỗi tuần, và ngân sách ấy giờ đây có thể được tái đầu tư cho một siêu sao khác.

Theo truyền thông Saudi Arabia, PIF vạch sẵn kế hoạch đưa Mohamed Salah về Al-Ittihad vào hè 2026. "Việc chiêu mộ Salah là ưu tiên hàng đầu của bộ phận tuyển dụng, xét cả giá trị chuyên môn lẫn thương mại, nhất là trong bối cảnh cầu thủ đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Liverpool", báo cáo cho biết.

Salah có thể là tên tuổi lớn tiếp theo cập bến Saudi Pro League.

Salah hiện được định giá khoảng 25 triệu bảng. Dù chưa có cuộc tiếp xúc chính thức nào, các quan chức Saudi Arabia tin rằng đây là thời điểm thích hợp để thuyết phục ngôi sao người Ai Cập, đồng thời xem kỳ chuyển nhượng tới là cơ hội cuối để Liverpool thu tiền từ cầu thủ còn hạn đến năm 2027.

Mối quan hệ đi xuống giữa Salah và ban huấn luyện, cùng phong độ không còn bùng nổ như trước, càng khiến khả năng anh rời Anfield sớm hơn dự kiến trở nên thực tế. Nếu điều đó xảy ra, Saudi Pro League khả năng sẽ đón thêm một "bom tấn" mới, nối dài chuỗi biến động chưa từng có ở giải đấu này.