Ronaldo gây phẫn nộ

Làn sóng tranh cãi xung quanh Cristiano Ronaldo tại Saudi Arabia tiếp tục nóng lên, khi một trong những nhà báo thể thao có tiếng nói tại quốc gia này công khai chỉ trích siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo hứng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Mới đây, ông Walid Al Faraj, nhà báo thể thao kỳ cựu kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Saudi Arabia, đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những hành động nổi loạn của Ronaldo trong màu áo Al Nassr.

Theo ông Al Faraj, dù là một ngôi sao tầm cỡ thế giới, Ronaldo không nên lạm dụng danh tiếng và tầm ảnh hưởng cá nhân tại Saudi Arabia.

“Saudi Arabia không phải là không gian riêng của bất kỳ cá nhân nào. Nếu không thể thích nghi và tuân thủ, cậu ấy hoàn toàn có thể tìm một con đường khác”, ông Al Faraj nhấn mạnh.

Nhà báo này cho rằng Ronaldo cần hiểu rõ giới hạn của mình. Đi kèm với vị thế đặc biệt và đãi ngộ cao chưa từng có tại Saudi Arabia, Ronaldo được yêu cầu phải tuân thủ các nguyên tắc và “cuộc chơi” của bóng đá nước này.

Ông Al Faraj chỉ trích Ronaldo.

“Ronaldo cần phải biết vị trí của mình ở đâu. Anh ta chỉ như một nhân viên tại xứ sở này, hơn nữa đang nhận mức lương khổng lồ mà chưa từng có ở châu Âu. Để được như vậy thì anh ta phải tôn trọng CLB và giải đấu. Còn không thì hãy rời đi”, ông Al Faraj nói thêm.

Những phát biểu trên xuất hiện trong bối cảnh Ronaldo được cho là không hài lòng với sự thiên vị của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), đặc biệt liên quan đến việc phân bổ nguồn lực giữa các CLB. CR7 được cho là tỏ ra bất mãn khi Al Hilal liên tục được hậu thuẫn và nhận đầu tư lớn, trong khi Al Nassr thường xuyên bị giới hạn trong quá trình chiêu mộ cầu thủ.

Hôm 3/2, Ronaldo được cho là tiếp tục vắng mặt trong buổi tập mới nhất của Al Nassr, chuẩn bị cho trận đại chiến với Al Ittihad vào ngày 7/2. Tính đến thời điểm hiện tại, CR7 vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến việc bị cho là từ chối thi đấu.

