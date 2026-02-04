MU sắp mất trắng Sancho

Tương lai của Jadon Sancho tiếp tục gây chú ý sau quãng thời gian không như ý tại Aston Villa.

Aston Villa khó ký tiếp với Sancho. Ảnh: Reuters.

Theo Football Insider, Aston Villa không có ý định kích hoạt điều khoản mua đứt đối với Sancho sau khi hợp đồng cho mượn từ MU kết thúc vào cuối mùa này. Dưới thời HLV Unai Emery, cầu thủ sinh năm 2000 không chiếm được vị trí quan trọng trong đội hình, khi mới chỉ được đá chính vỏn vẹn 4 trận trên mọi đấu trường.

Dù vẫn được đánh giá cao về kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến, Sancho chưa đáp ứng được yêu cầu chiến thuật cũng như cường độ thi đấu mà ban huấn luyện Aston Villa đề ra.

Trong bối cảnh đó, Bundesliga tiếp tục nổi lên như điểm đến tiềm năng nhất cho Sancho. Tại Đức, đặc biệt là trong màu áo Dortmund trước đây, cầu thủ người Anh từng đạt phong độ đỉnh cao, trở thành một trong những ngôi sao tấn công đáng xem nhất châu Âu.

Phong cách thi đấu giàu kỹ thuật, ưu tiên kiểm soát bóng và tấn công biên của Bundesliga được cho là rất phù hợp với Sancho, trái ngược với môi trường giàu thể lực và tốc độ cao tại Premier League.

Sancho mờ nhạt tại Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Một yếu tố quan trọng khác là hợp đồng của Sancho với MU sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Điều này đồng nghĩa với việc anh có quyền tự do đàm phán với các CLB khác. Với việc không tiêu tốn phí chuyển nhượng, Sancho trở thành một thương vụ hấp dẫn trên thị trường, đặc biệt là với những đội bóng Đức vốn đã hiểu rất rõ năng lực của anh.

Về phía MU, việc Sancho ra đi gần như là điều khó tránh khỏi. Kể từ khi rạn nứt mối quan hệ với ban huấn luyện, cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Old Trafford. Việc để Sancho ra đi theo dạng tự do cũng phản ánh thực tế rằng MU sẵn sàng cắt lỗ để tái cấu trúc đội hình và quỹ lương.

Ở tuổi 25, Sancho vẫn còn nhiều thời gian để làm lại sự nghiệp. Trở lại Bundesliga có thể là lựa chọn giúp anh “cứu vãn” sự nghiệp và tìm lại hình ảnh từng khiến châu Âu phải chú ý.

