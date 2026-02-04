Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fernandes sắp phá kỷ lục của Beckham sau 26 năm

  • Thứ tư, 4/2/2026 09:30 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Bruno Fernandes tiến rất gần tới việc xô đổ kỷ lục tồn tại lâu nhất của MU tại Premier League về kiến tạo do David Beckham thiết lập từ mùa giải 1999/2000.

Fernandes chạm mốc 12 kiến tạo ở mùa giải năm nay.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham cuối tuần qua giúp MU nối dài mạch thắng lên con số 3, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của đội trưởng người Bồ Đào Nha. Fernandes là tác giả đường treo bóng chuẩn xác để Casemiro mở tỷ số, trước khi tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Benjamin Sesko lập công ở phút bù giờ.

Với 2 đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, Fernandes nâng tổng số pha kiến tạo tại Premier League mùa này lên 12, bỏ xa người bám đuổi là Rayan Cherki của Man City tới 5 lần dọn cỗ. Con số ấy cũng giúp tiền vệ sinh năm 1994 chỉ còn cách kỷ lục 15 kiến tạo của Beckham đúng 3 đường chuyền thành bàn.

Khi mùa giải còn 14 vòng đấu, cơ hội để Fernandes vượt qua huyền thoại người Anh và thậm chí thiết lập kỷ lục mới cho cả giải đấu là hoàn toàn khả thi. Với hiệu suất hiện tại, Fernandes được dự đoán có thể khép lại mùa giải với hơn 20 kiến tạo. Hiện Kevin De Bruyne và Thierry Henry cùng chia sẻ kỷ lục này với 20 lần dọn cỗ.

Rõ ràng Fernandes đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành vé dự Champions League của MU. Đội bóng áo đỏ hiện đứng thứ 4, hơn Chelsea 1 điểm và Liverpool 2 điểm, trong bối cảnh một vị trí trong top 5 nhiều khả năng được dự cúp châu Âu mùa tới.

Cuối tuần này, MU sẽ tiếp đón Tottenham. Fernandes, với 6 lần góp dấu giày vào bàn thắng trước Spurs, được kỳ vọng sẽ tiếp tục là chìa khóa giúp "Quỷ đỏ" duy trì đà thăng hoa.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Vận xui đeo bám MU

Manchester United đang bay cao dưới thời Michael Carrick, nhưng hàng loạt thống kê chỉ ra rằng vận may vẫn ngoảnh mặt với đội chủ sân Old Trafford.

1 giờ trước

Ronaldo có nên tạo thương vụ 'điên rồ' với MU?

Khả năng Cristiano Ronaldo trở lại khoác áo MU lần thứ ba trong sự nghiệp đang trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận.

2 giờ trước

Bến đỗ mới của Casemiro

Việc Casemiro chia tay MU vào mùa hè này đang thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng trên khắp thế giới.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Fernandes David Beckham Fernandes

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

MU tim thay phuong an thay Casemiro hinh anh

MU tìm thấy phương án thay Casemiro

2 phút trước 10:03 4/2/2026

0

Trong bối cảnh Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford, màn trình diễn toàn diện của Elliot Anderson khiến MU tin rằng họ đã tìm được người kế nhiệm lý tưởng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý