Fernandes sắp phá kỷ lục của Beckham sau 26 năm

Bruno Fernandes tiến rất gần tới việc xô đổ kỷ lục tồn tại lâu nhất của MU tại Premier League về kiến tạo do David Beckham thiết lập từ mùa giải 1999/2000.

Fernandes chạm mốc 12 kiến tạo ở mùa giải năm nay.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham cuối tuần qua giúp MU nối dài mạch thắng lên con số 3, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của đội trưởng người Bồ Đào Nha. Fernandes là tác giả đường treo bóng chuẩn xác để Casemiro mở tỷ số, trước khi tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Benjamin Sesko lập công ở phút bù giờ.

Với 2 đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, Fernandes nâng tổng số pha kiến tạo tại Premier League mùa này lên 12, bỏ xa người bám đuổi là Rayan Cherki của Man City tới 5 lần dọn cỗ. Con số ấy cũng giúp tiền vệ sinh năm 1994 chỉ còn cách kỷ lục 15 kiến tạo của Beckham đúng 3 đường chuyền thành bàn.

Khi mùa giải còn 14 vòng đấu, cơ hội để Fernandes vượt qua huyền thoại người Anh và thậm chí thiết lập kỷ lục mới cho cả giải đấu là hoàn toàn khả thi. Với hiệu suất hiện tại, Fernandes được dự đoán có thể khép lại mùa giải với hơn 20 kiến tạo. Hiện Kevin De Bruyne và Thierry Henry cùng chia sẻ kỷ lục này với 20 lần dọn cỗ.

Rõ ràng Fernandes đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành vé dự Champions League của MU. Đội bóng áo đỏ hiện đứng thứ 4, hơn Chelsea 1 điểm và Liverpool 2 điểm, trong bối cảnh một vị trí trong top 5 nhiều khả năng được dự cúp châu Âu mùa tới.

Cuối tuần này, MU sẽ tiếp đón Tottenham. Fernandes, với 6 lần góp dấu giày vào bàn thắng trước Spurs, được kỳ vọng sẽ tiếp tục là chìa khóa giúp "Quỷ đỏ" duy trì đà thăng hoa.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.