Djokovic và cú 'cài kèo' khiến Sharapova không kịp trở tay

Một lời thách đấu tưởng như vu vơ lại mở ra câu chuyện thú vị giữa tay vợt Novak Djokovic và Maria Sharapova thuở chưa chạm tới đỉnh cao sự nghiệp.

Cựu số 1 thế giới Djokovic không chỉ nổi tiếng với bản lĩnh trên sân đấu, mà còn cho thấy sự “tinh quái” ngay từ những ngày đầu sự nghiệp. Trong một buổi trò chuyện trên Instagram, Sharapova đã tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ giữa cô và tay vợt người Serbia, bắt đầu từ một lời cá cược tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Khi cả hai còn trẻ, họ từng tham gia một trận đánh đôi biểu diễn tại La Quinta, Indian Wells. Trước trận đấu, Djokovic đề nghị một “kèo” đơn giản: nếu anh thắng, Sharapova sẽ phải mời anh đi ăn tối. Tay vợt người Nga khi đó không thực sự để tâm, cho rằng đó chỉ là câu nói đùa.

Nhưng Djokovic đã thắng. Và anh không quên lời hứa.

Không chỉ là đồng nghiệp, 2 tay vợt còn là bạn thân với nhau ngoài sân bóng

Sharapova kể lại rằng cô bất ngờ khi Djokovic nghiêm túc thực hiện thỏa thuận. Hai người sau đó cùng dùng bữa tại một nhà hàng Nhật Bản. Khoảnh khắc khiến cô nhớ nhất không phải là bữa ăn, mà là cách Djokovic mang theo một chiếc máy ảnh Kodak cũ và nhờ phục vụ chụp ảnh kỷ niệm.

“Tôi có cảm giác như mình đã bị gài vậy”, Sharapova hài hước chia sẻ.

Ở thời điểm đó, sự nghiệp của hai người đi theo những quỹ đạo rất khác. Sharapova bùng nổ từ rất sớm với chức vô địch Wimbledon 2004 khi mới 17 tuổi, trở thành hiện tượng của làng quần vợt nữ. Trong khi đó, Djokovic phải chờ đến Australian Open 2008 mới giành Grand Slam đầu tiên.

Hơn một thập kỷ trôi qua, Djokovic vươn lên thành tay vợt số một thế giới với 17 danh hiệu Grand Slam, còn Sharapova cũng khẳng định vị thế với 5 danh hiệu lớn trước khi giải nghệ vào cuối tháng 2, khép lại sự nghiệp nhiều vinh quang nhưng cũng không ít biến cố.

Mối quan hệ giữa hai ngôi sao từng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, cả Djokovic lẫn Sharapova đều nhiều lần khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Và câu chuyện về “kèo ăn tối” năm nào, suy cho cùng, vẫn chỉ là một kỷ niệm thú vị của hai huyền thoại quần vợt.