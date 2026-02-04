Benzema đổi áo, Saudi Pro League rung chuyển

Việc Karim Benzema gia nhập Al Hilal với mức phí 0 euro không chỉ làm rung chuyển Saudi Pro League, mà còn là thông điệp quyền lực nhắm thẳng vào Cristiano Ronaldo và trật tự đang gây tranh cãi của giải đấu.

Karim Benzema gia nhập Al Hilal.

Khi Karim Benzema rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal vào những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông, mức phí 0 euro chỉ là phần nổi của câu chuyện. Điều khiến thương vụ này gây chấn động nằm ở bối cảnh và thông điệp mà nó tạo ra.

Al Hilal và thông điệp quyền lực gửi tới Ronaldo

Benzema từng ký hợp đồng trị giá khoảng 100 triệu euro mỗi mùa trong ba năm khi đến Saudi Arabia năm 2023. Trong màu áo Al Ittihad, tiền đạo người Pháp ghi 54 bàn và có 17 kiến tạo sau 83 trận, con số đủ để chứng minh sự ổn định dù anh đã bước sang tuổi 38. Những dữ liệu ấy từng mở ra khả năng gia hạn hợp đồng sau tháng 6/2026.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Benzema và CLB chủ quản dần rạn nứt. Truyền thông Saudi Arabia cho biết Al Ittihad đề xuất gia hạn theo mô hình không lương cố định, đổi lại cầu thủ được hưởng 100% bản quyền hình ảnh.

Benzema coi đây là sự thiếu tôn trọng, thậm chí mang tính xúc phạm. Khi đôi bên không còn tiếng nói chung, Quả bóng Vàng 2022 bị loại khỏi kế hoạch chuyên môn và từ chối tiếp tục thi đấu. Cánh cửa sang Al Hilal, vì thế, được mở ra.

Việc Benzema khoác áo Al Hilal ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi. Nhiều báo cáo cho rằng Cristiano Ronaldo cố gắng ngăn cản thương vụ này, lo ngại tác động chuyên môn của Benzema với tập thể do Simone Inzaghi dẫn dắt.

Ronaldo đang đình công ở Al Nassr.

Với Ronaldo, đây không chỉ là câu chuyện đối thủ trực tiếp, mà còn là nỗi lo về sự mất cân bằng ngày càng lớn trong Saudi Pro League, khi nguồn lực tiếp tục dồn về một số CLB.

Dù vậy, mọi nỗ lực phản đối đều không mang lại kết quả. Al Hilal không chỉ ký hợp đồng với Benzema, mà còn tận dụng triệt để yếu tố hình ảnh.

Bức ảnh ra mắt tiền đạo người Pháp, ngồi trên ghế bành, nghe nhạc, khoác màu áo xanh, được dàn dựng như một phiên bản tái hiện khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Lionel Messi sau khi vô địch Copa Amarica. Đó là cú “đá xoáy” truyền thông đầy chủ ý, đặt Benzema vào trung tâm quyền lực mới của giải đấu.

Saudi Pro League và bài toán cân bằng

Thương vụ Benzema cho thấy Saudi Pro League đang bước sang một giai đoạn nhạy cảm. Khi các ngôi sao hàng đầu vẫn đổ về, câu hỏi không còn nằm ở sức hút của giải đấu, mà ở cách phân bổ nguồn lực và duy trì tính cạnh tranh. Benzema đến Al Hilal với mức phí 0 euro, nhưng giá trị biểu tượng của thương vụ này lại cực lớn.

Với Al Hilal, đó là lời khẳng định vị thế thống trị, cả trên sân cỏ lẫn ngoài truyền thông. Với Ronaldo, đó là dấu hiệu cho thấy cuộc chơi không còn vận hành theo kỳ vọng ban đầu của anh. Và với Saudi Pro League, đây là thời điểm mà mỗi bản hợp đồng lớn đều mang ý nghĩa vượt xa một vụ chuyển nhượng thông thường: nó phản ánh cấu trúc quyền lực của cả giải đấu.

Benzema đã đổi màu áo. Nhưng dư chấn từ quyết định ấy chắc chắn sẽ còn lan rộng, không chỉ giữa Al Hilal và Al Nassr, mà trên toàn bộ bản đồ bóng đá Saudi Arabia.