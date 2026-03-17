MU có thể giành vé dự Champions League khi nào?

MU đứng trước cơ hội lớn trở lại Champions League mùa giải tới khi đang xây chắc vị trí trong top 3 Premier League.

Bước ngoặt của MU đến kể từ khi HLV tạm quyền Michael Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng 1. Thời điểm đó, đội chủ sân Old Trafford chỉ đứng thứ 7 và kém nhóm 4 đội dẫn đầu 3 điểm, đồng thời bị Aston Villa bỏ xa tới 11 điểm.

Tuy nhiên, chuỗi phong độ ấn tượng với 22 điểm sau 9 trận đầu tiên dưới thời HLV Carrick giúp MU bứt phá mạnh mẽ. Hiện tại, đội bóng thành Manchester đã vươn lên vị trí thứ 3, hơn chính Aston Villa 3 điểm sau 30 vòng đấu.

"Quỷ đỏ" cũng hơn các đội xếp thứ 5 và 6 lần lượt là Liverpool (hơn 5 điểm) và Chelsea (6 điểm). Nếu giành chiến thắng trong 6 trận tiếp theo, thầy trò Carrick có thể đảm bảo một vị trí trong top 4 ở trận gặp Sunderland ngày 9/5, cả khi các đối thủ trực tiếp thắng toàn bộ các trận còn lại.

Ngoài ra, kịch bản giành vé Champions League thậm chí có thể đến sớm hơn nếu các đội bám đuổi tiếp tục sảy chân.

MU dồn sức cho Premier League.

Điểm thuận lợi lớn của MU lúc này là họ không còn vướng bận ở các đấu trường khác. "Quỷ đỏ" sớm dừng bước tại cả 2 cúp quốc nội và không tham dự cúp châu Âu. Do đó, toàn bộ sự tập trung được dồn cho 8 vòng đấu còn lại tại Premier League.

8 trận tới của "Quỷ đỏ" bao gồm Bournemouth, Leeds, Chelsea, Brentford, Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest và Brighton. Đây được xem là lịch thi đấu tương đối thuận lợi khi nhiều đối thủ nằm ở nhóm giữa hoặc cuối bảng.

Theo thể thức hiện tại của Premier League, 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ chắc chắn giành quyền tham dự Champions League mùa sau. Ngoài ra, bóng đá Anh có khả năng nhận thêm suất thứ 5 nếu các CLB nước này thi đấu thành công tại các cúp châu Âu mùa này.

Với phong độ ổn định và lịch thi đấu thuận lợi, MU nắm trong tay cơ hội rất lớn để trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB sau một mùa giải vắng mặt.

