Vụ Ronaldo bóc trần sự thật về bóng đá Saudi Arabia

Việc Cristiano Ronaldo nổi loạn và có dấu hiệu muốn rời Saudi Arabia được xem như tín hiệu rõ nét, cho thấy tình hình kinh tế của quốc gia này đang gặp vấn đề.

Ronaldo cảm thấy dự án tại Al Nassr không còn được đầu tư đúng mức như kỳ vọng.

Việc Ronaldo từ chối ra sân để phản đối cách quản lý của Quỹ Đầu tư Công (PIF), không chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà còn phản ánh thực trạng mới của bóng đá Saudi Arabia. Sau khi chi tiêu mạnh tay (hơn 2,1 tỷ bảng từ năm 2023 để thu hút ngôi sao), chính quyền Saudi Arabia áp dụng các quy định mới từ tháng 7/2025 nhằm chuyển sang mô hình bền vững tài chính hơn, cắt giảm chi tiêu lớn.

Điều này dẫn đến việc các câu lạc bộ phải kiểm soát ngân sách chặt chẽ hơn, gây ra sự thất vọng cho những ngôi sao như Ronaldo, người được coi là biểu tượng thu hút sự chú ý toàn cầu cho Saudi Pro League.

Al Nassr chỉ là khởi đầu

Việc PIF hạn chế việc đầu tư tiền cho Al Nassr ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua không phải điều khiến nhiều chuyên gia kinh tế Trung Đông ngạc nhiên. Theo The Economist, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia muốn Al Nassr tập trung giải quyết các khoản nợ tồn đọng từ vài năm qua, khi CLB vung tiền không tiếc tay trên thị trường chuyển nhượng.

Điều này phản ánh những khó khăn nội bộ và quản lý tài chính tại Al Nassr, CLB đang trả mức lương khổng lồ cho Ronaldo. Việc đóng băng các khoản đầu tư tài chính để mua cầu thủ mới, cũng như hạn chế quyền hạn của các CEO và nhà quản lý ngoại quốc tại Al Nassr gây ra ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Al Nassr.

Song, giới chủ Saudi Arabia cho rằng điều này là cần thiết, bởi CLB đã chi số tiền quá lớn trong nhiều năm qua. Dù Ronaldo bất mãn vì Al Nassr không nhận được sự hỗ trợ tài chính tương xứng từ PIF so với các đối thủ như Al Hilal (nơi Karim Benzema vừa chuyển đến), Al Ahli và Al Ittihad, thực tế cho thấy điều ngược lại.

Quỹ lương của Al Nassr cao nhất Saudi Arabia từ nhiều năm qua, khi Ronaldo nhận mức lương kỷ lục (khoảng 177 triệu bảng/năm). Song, thành công trên sân cỏ của CLB này không tương xứng với mức độ đầu tư, khi họ trắng tay trong 3 năm qua.

Đội nhà giàu như Al Nassr đang gặp khó về tài chính.

Bước ngoặt mới

Điều này dẫn đến việc câu lạc bộ phải kiểm soát ngân sách chặt chẽ hơn. Nếu giới chủ Saudi Arabia sẵn sàng để Ronaldo rời đi, đó là dấu hiệu cho thấy tham vọng của quốc gia Trung Đông này đã thay đổi.

Bóng đá Saudi Arabia từng là một phần quan trọng của dự án Vision 2030 do Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) thúc đẩy. Vision 2030 là dự án nhằm đa dạng hóa kinh tế, giảm phụ thuộc dầu mỏ thông qua đầu tư vào thể thao, giải trí và du lịch.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư khổng lồ vào thể thao (bao gồm Saudi Pro League, LIV Golf, và các sự kiện lớn) chưa mang lại lợi nhuận rõ rệt, dẫn đến tình trạng chính phủ Saudi Arabia cân nhắc "rút lui từng phần" khỏi một số dự án tốn kém.

Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia từng khẳng định sẵn sàng hủy hoặc điều chỉnh các dự án không hiệu quả mà không do dự. Thể thao, đặc biệt là bóng đá, được kỳ vọng mang lại lợi ích kinh tế lâu dài như thu hút du lịch, tạo việc làm và nâng cao hình ảnh quốc gia, nhưng thực tế cho thấy nó "hút cạn" ngân sách mà chưa chứng minh được tính sinh lời.

Sự ra đi tiềm năng của Ronaldo có thể đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn "chi tiền ồ ạt" để thu hút tài năng, chuyển sang một giai đoạn mới thận trọng hơn về tài chính.

Dù Vision 2030 vẫn tiếp tục với các mục tiêu như tổ chức World Cup 2034, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy Saudi Arabia đang phải đối mặt với thực tế, rằng đầu tư thể thao không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận mong đợi, và tham vọng lớn phải bị điều chỉnh do áp lực kinh tế.

